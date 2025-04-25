На фоне обновлений модельного ряда «АвтоВАЗ» объявил масштабную отзывную кампанию, затрагивающую десятки тысяч автомобилей. Как сообщил Росстандарт, с рынка будут отозваны более 47 тысяч машин Lada Vesta и Lada Largus, произведённых и проданных с октября 2021 года по август 2023 года. Причина — отсутствие блока системы экстренного вызова служб (СВЭОС).

Проблема — отсутствие блока управления вызовом экстренных служб

По данным ведомства, под отзыв попадают 22 731 экземпляр Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus. На этих транспортных средствах с завода не был установлен модуль управления системой, предназначенной для автоматического вызова оперативных служб в экстренных ситуациях.

На всех отзываемых автомобилях «АвтоВАЗ» бесплатно установит необходимый блок, восстановив тем самым работоспособность СВЭОС — системы, которая является обязательной для большинства новых автомобилей на российском рынке.

Как узнать, подпадает ли автомобиль под отзыв

Представители «АвтоВАЗа» и дилерские центры начнут уведомлять владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Однако автовладельцы могут самостоятельно проверить участие своей машины в кампании, используя VIN-код. Для этого нужно посетить официальный сайт Росстандарта, где размещён список автомобилей, попадающих под данную программу.

Все работы по дооснащению автомобилей будут проводиться бесплатно, вне зависимости от гарантийного срока.