Британская марка Lotus отдала дань легенде автоспорта, представив лимитированную версию купе Emira Clark Edition. Премьера приурочена к 60-летию последнего чемпионского титула Джима Кларка в Формуле-1 — в 1965 году он стал чемпионом мира, выиграв шесть гонок из десяти, и параллельно одержал победу в знаменитой «Инди-500».

Новая версия спорткара получила эксклюзивное оформление, вдохновлённое гоночной ливреей команды Lotus того времени. Кузов окрашен в насыщенный зелёный цвет Clark Racing Green с ярко-жёлтыми акцентами, а в салоне доминируют контрастные сочетания: чёрная основа с красной отделкой водительского кресла, руля, тоннеля и дверных карт. Ещё один исторический штрих — деревянная ручка коробки передач, выполненная в стиле болидов прошлого.

Внутри машины — напоминание о легенде: на передней панели размещён автограф Джима Кларка, а в отделке используется элемент шотландского орнамента, связанного с родом гонщика. Это не просто стилизация, а попытка передать дух эпохи и отдать должное человеку, сделавшему имя Lotus символом побед.

По технической части изменений нет. Clark Edition построен на базе Emira с атмосферным V6 3.5, задним приводом и 6-ступенчатой «механикой». В комплекте уже включён пакет Driver’s Pack, в который входят спортивная подвеска, более громкий выхлоп и расширенные настройки управления.

Всего будет выпущено только 60 экземпляров. Цена — 115 тысяч фунтов стерлингов, что примерно на 20% дороже стандартного Emira. Но в данном случае речь идёт не просто о машине, а об объекте коллекции с историческим контекстом.