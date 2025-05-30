Модель Lada Iskra станет второй в линейке АвтоВАЗа, которая будет оснащена системой бесключевого запуска двигателя. Информацию об этом опубликовал портал «Лада.онлайн» со ссылкой на документацию поставщика АвтоВАЗа — компании ПАО «Авар» из Пскова. Новая система предполагает наличие кнопки для запуска и остановки двигателя.

Ранее Lada Iskra в серийных или демонстрационных образцах с системой бесключевого запуска замечена не была. По данным источника, опция, вероятно, появится в топовой версии Luxe, фотографии которой пока отсутствуют в открытом доступе. Не исключено, что функция будет предложена как дополнительная опция для других комплектаций в будущем.

На АвтоВАЗе информацию о комплектациях и наличии системы бесключевого доступа пока официально не комментируют. В компании сообщили, что все детали будут раскрыты ближе к началу продаж, которые, по предварительной информации, запланированы на 20 июля. Дата выбрана неслучайно — ее приурочат ко дню рождения АвтоВАЗа.