Южнокорейская компания Kia зарегистрировала в России два новых товарных знака для электромобилей — KIA EV7 и KIA EV9. Соответствующие данные размещены в базе Роспатента.

Правообладателем товарных знаков выступает «Киа Корпорейшн». Заявки на регистрацию брендов KIA EV7 и KIA EV9 были поданы в сентябре 2024 года, а в июне 2025 года Роспатент принял решение о их регистрации.

В рамках зарегистрированных товарных знаков компания получила право на производство и реализацию на территории России широкого спектра транспортных средств. Под знаками KIA EV7 и KIA EV9 могут выпускаться спортивные автомобили, электромобили, фургоны, грузовики, автобусы, а также комплектующие и запчасти.

Это может свидетельствовать о намерении Kia развивать присутствие в сегменте электромобилей на российском рынке.



