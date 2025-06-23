В решающем голосовании, исход которого определили не эксперты, а сами автовладельцы, Kia EV3 завоевал титул автомобиля года 2025 на премии Autotrader Driver’s Choice Awards. В голосовании приняли участие более 225 000 автовладельцев из Великобритании, и это уже шестой год подряд, когда высшую награду получает электромобиль.
Особенность премии Autotrader — в её ориентации на реальный пользовательский опыт. Опрос охватывает широкий спектр критериев: от надёжности и производительности до повседневной практичности. Электромобили в этом году доминировали — 10 из 25 категорий выиграли именно они.
Победители в ключевых категориях:
- Автомобиль года: Kia EV3
- Лучший семейный автомобиль: BMW i4 — за сочетание практичности и премиального уровня
- Лучший городской автомобиль: Hyundai Ioniq 5 — неожиданно, учитывая его габариты
- Лучший автомобиль для владельцев собак: Skoda Enyaq — за простор и удобство для перевозки животных
- Лучшая новинка по соотношению цена/качество: Omoda 5 из Китая — за богатую комплектацию и доступную цену
- Самый весёлый в управлении автомобиль: Porsche Macan EV
- Лучший для дальних поездок: Renault Scenic E-Tech с запасом хода до 623 км от батареи ёмкостью 87 кВт·ч
- Лучший подключаемый гибрид: Toyota RAV4 PHEV
- Лучший для начинающих водителей: Volkswagen Golf
- Самый любимый автомобиль: Land Rover Defender 110
Победы на уровне брендов:
- Самый надёжный бренд: Lexus
- Лучшее соотношение цены и качества: Dacia
- Лучшая технология: Tesla
- Самый любимый бренд (по мнению пользователей): BYD — неожиданная, но значимая победа для китайского автопроизводителя
Специальные награды от редакции:
- Выбор редактора (Эрин Бейкер): Renault 5 — ретро-шик возвращается
- Выбор YouTube-директора (Рори Рейд): Ferrari 12Cilindri — триумф классики с 12-цилиндровым двигателем
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