Kia EV3
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В решающем голосовании, исход которого определили не эксперты, а сами автовладельцы, Kia EV3 завоевал титул автомобиля года 2025 на премии Autotrader Driver’s Choice Awards. В голосовании приняли участие более 225 000 автовладельцев из Великобритании, и это уже шестой год подряд, когда высшую награду получает электромобиль.

Особенность премии Autotrader — в её ориентации на реальный пользовательский опыт. Опрос охватывает широкий спектр критериев: от надёжности и производительности до повседневной практичности. Электромобили в этом году доминировали — 10 из 25 категорий выиграли именно они.

Kia EV3
Kia EV3

Победители в ключевых категориях:

  • Автомобиль года: Kia EV3
  • Лучший семейный автомобиль: BMW i4 — за сочетание практичности и премиального уровня
  • Лучший городской автомобиль: Hyundai Ioniq 5 — неожиданно, учитывая его габариты
  • Лучший автомобиль для владельцев собак: Skoda Enyaq — за простор и удобство для перевозки животных
  • Лучшая новинка по соотношению цена/качество: Omoda 5 из Китая — за богатую комплектацию и доступную цену
  • Самый весёлый в управлении автомобиль: Porsche Macan EV
  • Лучший для дальних поездок: Renault Scenic E-Tech с запасом хода до 623 км от батареи ёмкостью 87 кВт·ч
  • Лучший подключаемый гибрид: Toyota RAV4 PHEV
  • Лучший для начинающих водителей: Volkswagen Golf
  • Самый любимый автомобиль: Land Rover Defender 110
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Kia EV3

Победы на уровне брендов:


  • Самый надёжный бренд: Lexus
  • Лучшее соотношение цены и качества: Dacia
  • Лучшая технология: Tesla
  • Самый любимый бренд (по мнению пользователей): BYD — неожиданная, но значимая победа для китайского автопроизводителя

Специальные награды от редакции:

  • Выбор редактора (Эрин Бейкер): Renault 5 — ретро-шик возвращается
  • Выбор YouTube-директора (Рори Рейд): Ferrari 12Cilindri — триумф классики с 12-цилиндровым двигателем
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