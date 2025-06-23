В решающем голосовании, исход которого определили не эксперты, а сами автовладельцы, Kia EV3 завоевал титул автомобиля года 2025 на премии Autotrader Driver’s Choice Awards. В голосовании приняли участие более 225 000 автовладельцев из Великобритании, и это уже шестой год подряд, когда высшую награду получает электромобиль.

Особенность премии Autotrader — в её ориентации на реальный пользовательский опыт. Опрос охватывает широкий спектр критериев: от надёжности и производительности до повседневной практичности. Электромобили в этом году доминировали — 10 из 25 категорий выиграли именно они.

Kia EV3

Победители в ключевых категориях:

Автомобиль года: Kia EV3

Лучший семейный автомобиль: BMW i4 — за сочетание практичности и премиального уровня

Лучший городской автомобиль: Hyundai Ioniq 5 — неожиданно, учитывая его габариты

Лучший автомобиль для владельцев собак: Skoda Enyaq — за простор и удобство для перевозки животных

Лучшая новинка по соотношению цена/качество: Omoda 5 из Китая — за богатую комплектацию и доступную цену

Самый весёлый в управлении автомобиль: Porsche Macan EV

Лучший для дальних поездок: Renault Scenic E-Tech с запасом хода до 623 км от батареи ёмкостью 87 кВт·ч

Лучший подключаемый гибрид: Toyota RAV4 PHEV

Лучший для начинающих водителей: Volkswagen Golf

Самый любимый автомобиль: Land Rover Defender 110

Kia EV3

Победы на уровне брендов:





Самый надёжный бренд: Lexus

Лучшее соотношение цены и качества: Dacia

Лучшая технология: Tesla

Самый любимый бренд (по мнению пользователей): BYD — неожиданная, но значимая победа для китайского автопроизводителя

Специальные награды от редакции: