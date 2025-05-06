JAC Motors готовится вывести на российский рынок крупноразмерный премиум-вэн Refine RF8. Об этом сообщает портал «Автостат» со ссылкой на российское представительство компании.

Refine RF8 по своим габаритам и формату позиционируется как конкурент Toyota Alphard. Длина автомобиля составляет 5215 мм, ширина — 1895 мм, а высота — 1830 мм. Колёсная база достигает 3100 мм.

Салон рассчитан на семь человек: три ряда сидений с комфортной схемой 2+2+3. На втором ряду установлены раздельные кресла повышенного уровня с индивидуальной регулировкой — классическое решение для бизнес-вэнов.

В Китае модель доступна с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с., который сочетается с 8-ступенчатым «автоматом». Кроме того, предлагается версия с подключаемым гибридом — с возможностью зарядки аккумуляторов от сети.

По предварительным данным, Refine RF8 может выпускаться в России под брендом Sollers. Для сборки будут использоваться импортные машинокомплекты. Как именно будет разграничиваться позиционирование между оригинальным RF8 и российской версией от Sollers, пока не уточняется.