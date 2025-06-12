Илон Маск сообщил о запуске роботакси Tesla 22 июня в Остине

Глава Tesla объявил о предварительном старте сервиса роботакси в Остине, штат Техас, на 22 июня. Проект начнётся с использования моделей Tesla Model Y, а не специально разработанного Cybercab.

Первые поездки будут проходить с Model Y без водителя

По словам Маска, опубликованным 11 июня в соцсети X, запуск намечен на 22 июня, но возможен перенос из соображений безопасности: «Мы предельно параноидальны по части безопасности, так что дата может измениться». При этом первая полностью автономная поездка от завода Tesla до дома клиента запланирована на 28 июня.

Маск также репостнул видео с Model Y, движущейся по улицам Остина без водителя. На записи автомобиль самостоятельно останавливается на перекрёстке и поворачивает, пропустив пешеходов.

Cybercab пока не будет использоваться

Хотя в октябре 2024 года Tesla представила полностью автономное роботакси Cybercab без руля и педалей, старт сервиса произойдёт на базе существующих моделей. Маск тогда оценивал стоимость Cybercab в сумму «ниже $30 000» и анонсировал его производство до 2027 года. Переход к автономному управлению без водителя должен начаться в 2025 году в Техасе и Калифорнии на базе Model 3 и Model Y.

Старт ограничен по масштабу и зоне действия

Сервис роботакси в Остине начнёт работу в тестовом режиме — от 10 до 20 автомобилей будут курсировать в пределах нескольких квадратных миль. Это связано как с техническими ограничениями, так и с желанием обеспечить максимальную безопасность при запуске. По данным Bloomberg, выбор Остина обусловлен лояльным законодательством Техаса по отношению к автономным транспортным средствам.

До запуска в Остине Tesla уже проводила тесты с сотрудниками компании в районе залива Сан-Франциско, используя автомобили с водителями безопасности. В мае Маск сообщил, что в Остине начались испытания полностью автономных Model Y без водителя в салоне — без инцидентов.

Если запуск состоится, Tesla окажется в числе компаний, уже тестирующих роботакси в Остине: там работают и Waymo, сотрудничающая с Uber, и Zoox, принадлежащая Amazon.