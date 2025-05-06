Компания GAC готовит к официальному выходу на российский рынок гибридный кроссовер S7. Об этом сообщили дилеры марки, а также издание «Китайские автомобили». Премьера этой модели для китайского рынка состоялась только в начале весны, так что в Россию приедет один из самых свежих представителей бренда.

S7 станет конкурентом Lixian L6 и получит несколько версий

Новинка длиной почти 5 метров (около 4,9 м) будет позиционироваться как прямой конкурент Lixian L6 — другого большого гибридного кроссовера из КНР. По информации от дилеров, появление GAC S7 в шоурумах ожидается уже в середине лета, сразу после выхода полноприводной версии GS4.

В основе всех версий S7 — гибридная силовая установка с 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с.. Причём двигатель не только заряжает батарею, но и напрямую приводит передние колёса. Таким образом, силовая схема работает и в последовательном, и в параллельном режиме. Для России, правда, могут выбрать только последовательный вариант — более простой и экономичный.

Версии с передним и полным приводом — до 500 л.с. суммарной мощности

В переднеприводной конфигурации бензиновый мотор работает в паре с электродвигателем на 231 л.с.. А в более мощной модификации на заднюю ось добавлен ещё один электромотор на 109 л.с., что в сумме даёт свыше 500 л.с. мощности и полный привод.

Два типа батарей доступны в зависимости от комплектации:

21,3 кВт·ч — базовая версия (до 115 км хода на электротяге);

— базовая версия (до 115 км хода на электротяге); 36,3 кВт·ч — для старших модификаций (до 205 км на электричестве).

Общий запас хода гибридного GAC S7 в смешанном цикле достигает от 905 до 1150 км.

Цены в Китае и ожидания в России

На домашнем рынке GAC S7 стоит от 175 800 до 229 800 юаней — это примерно 1,97–2,57 млн рублей по текущему курсу. Однако в России стартовые версии, скорее всего, официально продаваться не будут, и локальный модельный ряд начнётся с более продвинутых комплектаций.

Уже сейчас S7 доступен через параллельный импорт: цены на такие экземпляры варьируются от 3,5 до 4,4 млн рублей, в зависимости от конфигурации и региона.