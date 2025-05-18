Google представила интеграцию искусственного интеллекта Gemini в Android Auto и Android Automotive OS. Уже к концу 2025 года миллионы автомобилей смогут общаться с водителем на естественном языке, выполнять сложные команды и запоминать предпочтения пользователя.
Gemini меняет взаимодействие с авто
Искусственный интеллект Gemini, ранее доступный только в смартфонах и умных колонках, теперь идёт в автомобили. На конференции Google I/O 2025 компания анонсировала, что ИИ будет встроен в оба варианта автомобильной платформы:
- Android Auto — интерфейс Google, проецируемый с телефона на экран авто.
- Android Automotive OS — встроенная система, управляющая мультимедиа и навигацией на уровне самого автомобиля.
Обе системы уже поддерживают голосовые команды, но раньше они были ограничены простыми действиями. С появлением Gemini общение станет более живым и полезным.
Примеры использования
С Gemini не нужно формулировать команды как для машины. Вместо «Открой навигацию и набери сообщение» можно сказать:
«Напиши жене, что я еду, и узнай, сколько ехать до того тайского ресторана, где мы были в прошлом месяце.»
ИИ поймёт и выполнит всё сразу. Он сможет:
- искать письма и сообщения,
- запоминать языковые предпочтения — например, писать Карлосу только на испанском,
- включать музыку по абстрактным запросам: «Грамми-трек из 1996-го».
Управление машиной естественным языком
Gemini будет не только слушать, но и управлять элементами автомобиля. Например, при фразе «Мне холодно»система сама включит обогрев сидений или поднимет температуру в салоне. Это принципиальное отличие от текущих ассистентов, которые требуют чёткой формулировки вроде «Включи подогрев сидений».
Google уже ведёт переговоры с автопроизводителями о глубине интеграции. В будущем Gemini сможет отвечать на вопросы о машине — например:
«Какое оптимальное давление в шинах?»
Когда ждать
Первые функции Gemini в Android Auto и Android Automotive появятся в течение 2025 года. Отдельные возможности могут быть доступны постепенно, в зависимости от модели автомобиля и страны. Производители сами определят, какие функции будут активированы в их авто.