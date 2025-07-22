Компания Ford отзывает 694 192 автомобиля моделей Bronco Sport и Escape. Причина — риск возгорания, связанный с трещинами в топливных форсунках.

Проблема выявлена в моделях с двигателем 1,5 л

Отзыву подлежат автомобили Bronco Sport, выпущенные в 2021–2024 годах, и Escape 2020–2022 годов, оснащённые 1,5-литровым бензиновым двигателем. По информации ABC News, трещина в форсунке может привести к утечке топлива. При контакте с горячими элементами двигателя или выхлопной системы это увеличивает вероятность пожара.

Ford ведёт расследование с 2022 года

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила, что Ford занимается изучением проблемы форсунок с 2022 года. В рамках внутренних проверок компания уже трижды утверждала отзывные кампании — в ноябре 2022 года, марте 2024 года и марте 2025 года. В этот период автопроизводитель выпустил обновления программного обеспечения управления двигателем.

Весной 2025 года Ford продолжил расследование, сосредоточившись на возможной роли коррозии как фактора разрушения форсунок. В компании сообщили, что обнаружили трещины на восьми автомобилях, в которых произошло возгорание под капотом. В шести из этих случаев не было установлено новое программное обеспечение.





На сегодняшний день информации о пострадавших нет. Тем не менее, компания решила инициировать масштабный отзыв и предложить бесплатное обновление софта для всех затронутых моделей. Это временная мера, пока Ford ищет окончательное решение проблемы.