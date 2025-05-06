Электрический кроссовер Mustang Mach-E, хоть и производится в Мексике, останется в производственной линейке Ford без изменений. Несмотря на введение 25% пошлин на импорт автомобилей, компания не планирует снижать объёмы выпуска своей ключевой электрической модели, как заявил на квартальной отчётной встрече президент подразделений Ford Blue и Model e — Эндрю Фрик.

Тарифы не повлияют на стратегию

Новые пошлины, предложенные администрацией Трампа, должны серьёзно ударить по импортируемым в США автомобилям, включая такие модели Ford, как Maverick и Bronco Sport. Но главная проблема для бренда — это Mustang Mach-E, который стал центральным элементом стратегии Ford в электромобилях. Он тоже производится в Мексике и подпадает под 25% тариф.

Тем не менее, компания не собирается сокращать выпуск или пересматривать планы:

«Всё идёт по плану. Мы не планируем снижать объёмы производства,» — заявил Фрик.

Он отметил, что запасы Mach-E на складах минимальны, а спрос остаётся стабильным даже спустя четыре года с момента запуска модели. Это нетипично для электрокаров и особенно для автомобилей четвёртого модельного года.

Экспорт в Европу и регуляторные обязательства

Одна из причин, по которой Ford продолжает производить кроссовер в прежнем объёме — неудовлетворённый спрос в Европе. Избыточные объёмы продаж в США можно будет компенсировать экспортом, подчеркнул Фрик.

Но есть и куда более серьёзная причина: регуляторные требования по выбросам. Автопроизводители обязаны выполнять нормы CAFE (средние показатели экономичности топлива) и квоты по Zero Emission Vehicle (ZEV) — количеству проданных электромобилей. Если компания продаёт много пикапов и внедорожников с высоким уровнем выбросов, ей необходимо компенсировать это продажами «чистых» моделей. Иначе — штрафы или покупка кредитов у других производителей.

В этом контексте Mach-E играет ключевую роль:

«Этот автомобиль критически важен для соблюдения наших экологических нормативов,» — отметил Фрик.

F-150 Lightning не заменит Mach-E

Да, у Ford есть ещё один электромобиль, произведённый в США — F-150 Lightning, но это дорогой пикап с куда меньшими объёмами продаж. Он не может компенсировать вклад Mach-E в общую картину по выбросам.

Таким образом, отказаться от Mustang Mach-E сейчас — значит подорвать всю регуляторную стратегию компании. В будущем, безусловно, Ford захочет перенести выпуск своих массовых электромобилей в США. Но на текущий момент импорт из Мексики остаётся единственным рабочим решением.