У российского электрокара «Атом» появится голосовой помощник на базе генеративного искусственного интеллекта. Он сможет работать даже без подключения к интернету и поддерживать живой диалог с пользователем, сообщили разработчики.

Ассистент будет управлять ключевыми функциями автомобиля — климат-контролем, освещением, дверями и окнами, положением сидений, зеркал и руля. Также предусмотрена навигация с учётом пользовательских предпочтений: система сможет находить кафе, достопримечательности и другие локации, предлагая их прямо во время поездки.

Голосовой помощник интегрирован с интерфейсами самого автомобиля — экраном дополненной реальности и рулевым планшетом. Он обеспечит быстрый доступ к телефону, контактам и радио, а также сможет анализировать состояние машины и давать рекомендации по управлению и обслуживанию.

Разработкой программного обеспечения занимается компания «Энбисис», специализирующаяся на решениях на базе ИИ. По словам разработчиков, помощник не ограничен заранее записанными фразами, учитывает контекст диалога, опирается на внутреннюю базу и внешние знания, а также адаптируется под конкретного пользователя.

Ранее «Атом» прошёл первую серию краш-тестов по международным стандартам. Прочность кузова проверили при лобовых и боковых ударах о разные типы барьеров. Впереди — ещё два этапа испытаний: тесты на ложные срабатывания систем, устойчивость к опрокидыванию и другие проверки.