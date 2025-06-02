Отличные новости для тех, кто задумывается о покупке электромобиля: аккумуляторы, которые питают эти машины, в прошлом году стали заметно дешевле. Согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году средняя стоимость литий-ионных аккумуляторов снизилась на 20%. Это крупнейшее падение цен с 2017 года.

Причин у этого тренда сразу несколько. В отрасли появилось больше производителей, усилилась конкуренция, а с ростом спроса на электромобили заводы увеличили объёмы производства и начали активнее внедрять технологии снижения затрат.

IEA отмечает, что цена лития — ключевого сырья для аккумуляторов — снизилась почти на 20%, вернувшись к уровням 2015 года. Причём в 2024 году мир использовал лития в шесть раз больше, чем тогда. Однако агентство предупреждает: если цены останутся низкими слишком долго, это может затормозить инвестиции в новые добывающие проекты.

Наибольшее снижение цен наблюдалось в Китае, что неудивительно — страна лидирует в мировой аккумуляторной гонке. Китай не только обеспечивает себя необходимыми ресурсами, но и опережает конкурентов в разработке новых аккумуляторных технологий. По данным IEA, 80% всех аккумуляторных ячеек для электромобилей в 2024 году были произведены в Китае.

Отчёт объясняет это «жесткой конкуренцией» на внутреннем рынке: производители работают с низкой прибылью, что заставляет их достигать максимальной эффективности и развивать квалифицированную рабочую силу. Это значительно расширило их преимущество над США и Европой.

BYD Blade Battery

Важную роль в китайском успехе сыграли аккумуляторы типа LFP (литий-железо-фосфатные). Ранее они считались бюджетным вариантом с меньшей дальностью хода, но непрерывное развитие технологий значительно улучшило их характеристики. Сегодня LFP стали привлекательным вариантом для массовых моделей.

Согласно IEA, в 2024 году LFP-аккумуляторы составили почти половину всего мирового рынка аккумуляторов для электромобилей. В Европе их использование выросло на 90%, а в странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Индии они заняли более 50% рынка — в основном благодаря поставкам из Китая, особенно от BYD, а также местному производству, например, от Tata Motors в Индии.

США пока отстают: доля LFP здесь составляет всего 10%, отчасти из-за пошлин на китайские товары. Тем временем Южная Корея и Япония активно развивают собственные технологии LFP.

Интересный факт: несмотря на меньший размер, аккумуляторы для гибридных авто стоят дороже в пересчёте на кВт⋅ч. Причина — постоянные компоненты (корпус, электроника и пр.) одинаково влияют на цену как в больших, так и в малых батареях. Поэтому у гибридов каждый кВт⋅ч обходится дороже.

В 2024 году, по данным отчёта, батарея на 20 кВт⋅ч для подключаемого гибрида стоила примерно столько же, сколько и аккумулятор на 65 кВт⋅ч для полноценного электромобиля.

В США автопроизводители вроде GM, Ford и Toyota наращивают собственное производство аккумуляторов, следуя примеру Tesla и её Gigafactory в Неваде. В прошлом году мощность американских аккумуляторных заводов увеличилась почти на 50%, причём 70% роста обеспечили корейские компании, привлечённые налоговыми льготами.

Теперь США обогнали ЕС по установленной производственной мощности, хотя и Европа показала рост в 10%. Однако над американским прогрессом нависла угроза — обсуждаемое в Конгрессе «Большое, красивое законодательство» (Big, Beautiful Bill) может отменить действующие налоговые стимулы, поддерживающие спрос на электромобили и развитие аккумуляторного производства внутри страны.