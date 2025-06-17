Chevrolet едва успела представить 1064‑сильный Corvette ZR1, как его статус самого мощного «Корвета» уже оспорен. Новая версия ZR1X поднимает планку производительности за счёт гибридной силовой установки и полного привода. Автомобиль рассчитан на энтузиастов, готовых выйти за привычные рамки американского спорткара.

Ниже собраны ключевые сведения о новом флагмане линейки Corvette.

Линейка Corvette: от Stingray до ZR1X

Корвет по‑прежнему начинается с базового Stingray мощностью 490 л. с. и ценой чуть выше 70 тысяч долларов. Далее следует гибрид E‑Ray (655 л. с.; около 100 тысяч долларов) с более спокойным характером. За ним идёт трек‑ориентированный Z06 (670 л. с.; от 110 тысяч). Недавно к семейству присоединился турбированный ZR1 (1064 л. с.; примерно 175 тысяч).

ZR1X объединяет наработки E‑Ray и ZR1: сочетание турбо‑V8, полноприводной электрической передней оси и развитой аэродинамики.

Гибридная силовая установка и режимы работы

Аккумуляторная система получила переработанную конструкцию и стала на 26 % ёмче (менее 3 кВт·ч, зарядки от сети нет). Водитель выбирает подходящий режим:

• Endurance Mode — стабильная отдача на длинной дистанции без полного расхода заряда

• Qualifying Mode — максимум мощности на один быстрый круг

• Push to Pass — кратковременный всплеск тяги для обгона

В совокупности силовая установка развивает 1250 л. с., что объясняет разгон до 60 миль/ч менее чем за две секунды.

Тормоза, шасси и управляемость

Для уверенной остановки установлены карбоновые диски Alcon диаметром 16,5 дюйма, обеспечивающие до 1,9 g замедления. Размер шин сохранён как у заднеприводного ZR1, чтобы не увеличивать неподрессоренную массу. Поведение машины корректируется обновлённым программным обеспечением системы трекшн‑контроля.

Инженеры обещают знакомую «корветовскую» дружественность, несмотря на двукратный запас мощности по сравнению с Stingray.

Предварительная цена и перспективы

Chevrolet пока не раскрывает стоимость ZR1X. Если ориентироваться на разницу между Stingray и E‑Ray, логично ожидать цену около 200 тысяч долларов. С учётом карбоновых тормозов и доработанной батареи итоговый ценник может приблизиться к уровню европейских гиперкаров.

Компания уже обкатала новинку на Нюрбургринге, намотав более 600 миль. Насколько ZR1X оправдает ожидания на дорогах общего пользования, станет ясно ближе к началу продаж, запланированных на конец года.