Chery завершает ребрендинг на российском рынке: теперь автомобили китайского автопроизводителя будут продаваться под брендом Tenet. Первые признаки перехода уже фиксируются в дилерской документации, где название Chery практически исчезло.

Новый бренд — те же машины

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», владельцы уже отмечают, что при прохождении техобслуживания в документах фигурирует только Tenet. Название Chery встречается лишь в описаниях технических жидкостей и расходников. Это подтверждает начало полного ребрендинга, о котором было объявлено в феврале 2025 года.

Бренд Tenet создан для адаптации к текущим условиям на российском рынке и официально представлен AGR Automotive Group — дистрибьютором Chery в России. Производство автомобилей Tenet будет локализовано на двух площадках: в Калуге (бывший завод Volkswagen) и Санкт-Петербурге (бывший завод General Motors).

Первые модели и планы

Первым автомобилем под брендом Tenet в России станет переименованный Chery Tiggo 7L, который поступит в продажу уже в 2025 году. Позднее ожидается запуск моделей на базе Tiggo 8 Pro Max и других кроссоверов Chery.

На первом этапе сборка будет крупноузловой, но в будущем производитель обещает наладить полный цикл — со сваркой и окраской кузовов.

Почему это важно

Ребрендинг Chery в Tenet — не просто смена логотипа. Это часть стратегии по локализации, призванной снизить зависимость от импорта, ускорить адаптацию моделей под требования российского рынка и сохранить позиции на фоне ухода западных автопроизводителей.

Покупатели по сути получат всё те же машины, но под новым именем и с перспективой более стабильного послепродажного обслуживания в условиях санкционного давления.