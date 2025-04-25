Chery показала в Шанхае неожиданное перерождение культового компакт-кара QQ. Когда-то он ассоциировался с простым и недорогим городским транспортом, но теперь — это смелый концепт, полностью изменивший образ и формат модели. От старого «малыша» почти ничего не осталось, кроме имени.

На международном автосалоне в Шанхае, где Chery традиционно демонстрирует не только серийные машины, но и футуристичные концепты, компания представила свежую версию QQ — и она оказалась полной противоположностью прежней модели. Вместо бюджетного ситикара из начала 2000-х — стильный и необычный электромобиль, сочетающий черты хэтчбека и компактного кроссовера.

Новый образ: немного Mini, немного Citroën

Дизайн новинки удивляет: автомобиль больше похож на городской хэтчбек с нотками Mini Cooper, но при этом в оформлении боковин угадываются отсылки к Citroën C4 Cactus — овальные вставки придают кузову индивидуальность и визуальную динамику. Формально перед нами пятидверка, но с ярко выраженным экспериментальным подходом к пропорциям и стилистике.

С прежним QQ, который в своё время внешне напоминал Daewoo Matiz и активно продавался в России, концепт роднит разве что название. По своей идее это уже совсем другой уровень — попытка Chery показать, каким может быть доступный городской электромобиль будущего.

Электропривод и компактные размеры

Пока что о характеристиках известно немного. Габариты составляют 3720×1700×1599 мм, колёсная база — 2520 мм. Прототип получил 15-дюймовые колёса и оснащён электродвигателем мощностью 54 л.с. Пока это всё, чем поделилась компания — никаких данных о батарее, запасе хода или трансмиссии не раскрыто.

Тем не менее, уже ясно: Chery не просто освежила старую модель, а полностью переосмыслила её. Новый QQ — это уже не «дешёвка для студентов», а полноценный участник городской мобильности следующего поколения.