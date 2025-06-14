Компания Changan раскрыла внешность и интерьер обновлённого лифтбека Uni-V для китайского рынка. На опубликованных официальных фотографиях показана модификация 2025 года, которая технически считается вторым рестайлингом базовой модели. Несмотря на маркетинговую риторику о «третьем поколении», колёсная база и большинство кузовных панелей остались прежними.

Новый дизайн без фирменной решётки и с классическими ручками

Changan Uni-V образца 2025 года стал на 2 см длиннее, а коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,27. Это удалось за счёт отказа от характерной потайной решётки радиатора — вместо неё теперь используется глухая заглушка в духе электромобилей. Также изменились светотехника, бамперы и дверные ручки — они стали обычными, под обратный хват. Выхлоп оформлен с круглыми патрубками.

Для новинки предложены два варианта внешнего оформления: стандартный и спортивный. В «спортивной» версии ярко выделены тормозные суппорты, а по краю бамперов и боковых порогов проходит контрастная линия.

Полностью переработанный салон без французских мотивов

Главные перемены произошли в интерьере. Панель приборов, дверные карты, кресла и центральный тоннель выполнены заново — прежний дизайн с многоуровневыми дисплеями, напоминавший решения Citroen, ушёл в прошлое. Теперь оформление приближено к конкурентам по классу, хотя классические кнопки сохранили.

Среди новых элементов в салоне — кнопка R Drive Mode, назначение которой пока не раскрыто.

Без изменений по технике и с прежними моторами

Силовые установки остались прежними. Базовый турбированный мотор объёмом 1,5 литра выдаёт 192 л.с., а опциональный 2,0-литровый агрегат — 245 л.с. Ожидается, что с обновлением не изменятся и коробки передач: это 7-ступенчатый «робот» либо 8-ступенчатый «автомат».

Продажи обновлённого Uni-V стартуют в Китае летом. В России в продаже остаются версии 2021 года, при этом у дилеров доступны автомобили 2023 и 2024 годов выпуска. Минимальная цена начинается от 2 859 900 рублей — без учёта акций и спецпредложений.