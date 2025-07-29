Changan планирует вывести на российский рынок кроссовер X5 Plus, который ранее рассматривался как основа для модели Volga K30. Проект воскрешения марки Volga приостановлен, и теперь SUV появится под китайским брендом.

Релиз Volga K30 не состоится: модель будет называться Changan X5 Plus

По информации портала «Китайские автомобили», китайская компания Changan собирается представить в России модель X5 Plus — соперника будущего кроссовера Lada Azimut. Ранее X5 Plus планировали выпускать как Volga K30, но проект заморозили на неопределённый срок.

Ожидается, что официальная премьера модели в России состоится не раньше 2026 года. До конца 2025 года старт продаж маловероятен.

Технические характеристики и особенности модели

Кроссовер Changan X5 Plus не является абсолютно новой моделью. Впервые он был представлен в 2022 году под маркой Oshan — дочерним брендом Changan. С 2024 года SUV продаётся под шильдиком Changan.

Модель ориентирована на молодёжную аудиторию. Длина автомобиля составляет 4540 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1620 мм. Колёсная база — 2715 мм. Конструкция включает независимую подвеску: спереди — стойки Макферсон, сзади — многорычажная схема.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с. и 300 Н·м крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод — передний.





Цены и рыночные перспективы

В Китае Changan X5 Plus доступен по цене от 90 000 юаней — это около одного миллиона рублей по текущему курсу. На российском рынке модель может укрепить позиции бренда в сегменте среднеразмерных городских кроссоверов. Именно в этот сегмент в 2026 году выйдет и кроссовер Lada Azimut.