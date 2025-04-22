Компания CATL анонсировала ряд впечатляющих разработок в области аккумуляторов для электромобилей, способных кардинально упростить владение и использование EV. Новые технологии обещают сделать зарядку быстрой, дальность хода — рекордной, а устойчивость к холодам — выдающейся.

Главным событием стало представление аккумулятора нового поколения Shenxing, предназначенного для сверхбыстрой зарядки. По данным CATL, за 5 минут зарядки можно получить до 520 км пробега. Это примерно 2.5 км добавляемого запаса хода каждую секунду подключения к зарядке — почти как заправка обычного автомобиля бензином.

Shenxing предлагает до 800 км пробега на одном полном заряде. И даже при температуре -10°C батарея заряжается с 5% до 80% всего за 15 минут.

CATL также представила инновационную систему под названием Freevoy Dual Power Battery. Она объединяет два аккумулятора с разными химическими составами в одном корпусе. Один блок служит основным источником энергии, а второй подключается при снижении заряда первого — как резервный топливный бак. Такая система потенциально позволит преодолевать более 1500 км на одном заряде. CATL предполагает, что эта технология появится в серийных электромобилях через 2–3 года, однако пока не раскрывает, какой автопроизводитель внедрит её первым.

Кроме того, компания активно работает над натрий-ионными батареями, серийное производство которых запланировано на декабрь 2025 года. Эти аккумуляторы считаются перспективной альтернативой традиционным литий-ионным — особенно в условиях низких температур. Они прошли успешные испытания при экстремальных холодах, демонстрируя высокую безопасность и устойчивость к возгоранию.

Натрий-ионные батареи обеспечивают до 200 км пробега в гибридных EV, выдерживают до 10,000 циклов зарядки и сохраняют работоспособность даже при -40°C. При -30°C они заряжаются с 30% до 80% всего за 30 минут. Также они потенциально дешевле в производстве, что может снизить стоимость электромобилей в будущем.

Полную презентацию с CATL Tech Day 2025 можно посмотреть ниже.