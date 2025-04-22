CATL
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Компания CATL анонсировала ряд впечатляющих разработок в области аккумуляторов для электромобилей, способных кардинально упростить владение и использование EV. Новые технологии обещают сделать зарядку быстрой, дальность хода — рекордной, а устойчивость к холодам — выдающейся.

Главным событием стало представление аккумулятора нового поколения Shenxing, предназначенного для сверхбыстрой зарядки. По данным CATL, за 5 минут зарядки можно получить до 520 км пробега. Это примерно 2.5 км добавляемого запаса хода каждую секунду подключения к зарядке — почти как заправка обычного автомобиля бензином.

Shenxing предлагает до 800 км пробега на одном полном заряде. И даже при температуре -10°C батарея заряжается с 5% до 80% всего за 15 минут.

CATL представляет новые аккумуляторы для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой (arenaev 003 3)

CATL также представила инновационную систему под названием Freevoy Dual Power Battery. Она объединяет два аккумулятора с разными химическими составами в одном корпусе. Один блок служит основным источником энергии, а второй подключается при снижении заряда первого — как резервный топливный бак. Такая система потенциально позволит преодолевать более 1500 км на одном заряде. CATL предполагает, что эта технология появится в серийных электромобилях через 2–3 года, однако пока не раскрывает, какой автопроизводитель внедрит её первым.

Кроме того, компания активно работает над натрий-ионными батареями, серийное производство которых запланировано на декабрь 2025 года. Эти аккумуляторы считаются перспективной альтернативой традиционным литий-ионным — особенно в условиях низких температур. Они прошли успешные испытания при экстремальных холодах, демонстрируя высокую безопасность и устойчивость к возгоранию.

CATL представляет новые аккумуляторы для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой (arenaev 004 3)

Натрий-ионные батареи обеспечивают до 200 км пробега в гибридных EV, выдерживают до 10,000 циклов зарядки и сохраняют работоспособность даже при -40°C. При -30°C они заряжаются с 30% до 80% всего за 30 минут. Также они потенциально дешевле в производстве, что может снизить стоимость электромобилей в будущем.

Полную презентацию с CATL Tech Day 2025 можно посмотреть ниже.

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