Джайлс Тейлор, вице-президент по глобальному дизайну Hongqi и бывший главный дизайнер Rolls-Royce, высказался о схожести российского автопрома с китайскими автомобилями класса люкс.

В беседе с корреспондентом «Известий» Тейлор отметил, что стиль автомобилей Hongqi напоминает ему модели российской марки «Волга». По его словам, обе марки характеризуются внушительным внешним обликом, крупными решётками радиатора и классическим подходом к силовым агрегатам. При этом он выразил удивление тем, что российская автопромышленность так и не смогла добиться коммерческого успеха на международной арене. «Когда думаешь о русских машинах, это скорее воспоминания о прошлом и уважение к наследию,» — прокомментировал Тейлор.

Эксперт также затронул тему развития электромобилей в России. Он считает, что климатические условия и недостаточно развитая инфраструктура мешают широкому распространению электрокаров в стране.

Кроме того, Тейлор поделился своим мнением о бренде Aurus, автомобили которого используются для официальных кортежей в России. «Я знаю о существовании Aurus — это автомобили, на которых передвигается президент Владимир Путин. Они близки по духу к Hongqi: внушительный статус, роскошный интерьер и акцент на комфорте пассажиров заднего ряда. Эти машины созданы не для вождения, а для того, чтобы в них сидели, словно в каретах для аристократии,» — добавил он.

Тем временем, китайский бренд Hongqi продолжает расширять линейку своих моделей. На автосалоне в Шанхае компания представила несколько новинок, в том числе крупный внедорожник и концепт летающего автомобиля. Последний проект включает два модуля: шасси для передвижения по земле и кабину с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Разработчики утверждают, что воздушный модуль сможет развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать до 200 километров на одном заряде.