Когда DOOM встречает Harley-Davidson, результатом становится нечто настолько брутальное, что гремит металл по всему интернету. В преддверии релиза DOOM: The Dark Ages, Bethesda представила уникальный мотоцикл, вдохновлённый средневековой версией знаменитой игры — и, честно говоря, более «метал» коллаборации мы не видели со времён самой адской эпохи.

Мотоцикл для настоящего DOOM Slayer’а

В основе кастомной модели — Harley-Davidson Sportster S, который обрел новую демоническую жизнь благодаря художникам из id Software. И это не просто брендирование логотипом на баке — байк действительно пропитан эстетикой DOOM: от чудовищных зубов дракона вокруг фары до светящихся рун и RGB-подсветки по всему корпусу.

Вдохновением для дизайна послужил механический дракон Serrat — один из центральных врагов в DOOM: The Dark Ages. Его «пасть» визуально обрамляет переднюю часть мотоцикла, а специальные световые эффекты, направленные вниз, создают иллюзию расправленных драконьих крыльев во время езды. Красные неоновые элементы по бокам визуально отсылают к игровым ПК — как будто ты несёшься вперёд на RGB-вентиляторе в форме дракона.

«Сделка, заключённая в аду»

Как подчеркнул в официальном заявлении Саймон Алти, управляющий директор Bethesda Softworks в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

«Создание этого мотоцикла DOOM: The Dark Ages при поддержке Harley-Davidson — по-настоящему сделка, заключённая в аду. Байк передаёт мощь и стиль легендарного DOOM Slayer’а. Что может быть лучше для запуска новой игры, чем демонический механодракон?»

Экипировка для тех, кто собирается выжить

В комплект к байку идёт и специальная экипировка: тематический шлем и кожаная куртка, выполненные в духе игры. Шлем — чёрный, с красным визором и шипами, а куртка — тёмная, с готическими элементами, включая меховой воротник. Всё это выглядит сдержаннее самого байка, но прекрасно дополняет образ «всадника апокалипсиса с дробовиком».

Один байк. Один шанс

Самое грустное в этой истории — байк существует в единственном экземпляре. Получить его сможет только один человек — и для этого нужно будет посетить официальное мероприятие по запуску DOOM: The Dark Ages в Сиднее, Австралия, 16 мая 2025 года. Событие пройдёт в магазине Culture Kings на George Street с 19:00 до 21:00 по местному времени.

Посетители смогут не только увидеть байк вживую и поучаствовать в розыгрыше, но и опробовать новую игру, а также приобрести копии по сниженной цене.

DOOM возвращается — и в броне

Напомним, DOOM: The Dark Ages выходит уже 13 мая и обещает стать одним из самых нестандартных выпусков серии. Вместо высокоскоростных акробатических боёв Eternal, нас ждёт ближний бой, парирование и более медитативное, но брутальное рубилово — в антураже тёмного фэнтези.

Если вы, как и автор этой статьи, скучаете по скоростным убийствам на джетпаках, не переживайте — новый DOOM может предложить нечто не менее безумное. Особенно, если вы мысленно уже едете на мотоцикле-драконе, изрыгающем огненные руны.