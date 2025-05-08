Согласно данным, полученным от инсайдера KhaDm и подтвержденным ресурсом Avtograd, на АвтоВАЗе ведутся разработки универсала, базирующегося на платформе Datsun.

Как сообщается, в проекте задействованы уже существующие элементы кузова, однако необходима новая конструкция крыши и боковых панелей. В настоящее время проводится экономический анализ, направленный на определение рентабельности данного проекта для компании. Если разработка будет продолжена, планируется использование усиленных задних балок с подшипниками, аналогичными тем, что применяются в Lada Vesta.

«Просчитывают, будет это выгодно для завода или нет. В производстве шасси будут собирать опытные задние балки, они усилены и стоит вестовский задний подшипник. Не факт, что этот проект доведут до конвейера, но шевеления по нему присутствуют» — сообщает издательство Avtograd.

Автор страницы Avtograd, известный своей достоверной информацией о моделях АвтоВАЗа, также сообщил о своем многолетнем опыте работы на заводе, начиная с 1988 года. Он был свидетелем производства таких моделей, как «восьмерки» и «девятки» с правым рулем, а также автомобилей «Жигули» с бамперами канадского производства.