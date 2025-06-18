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На Петербургском международном экономическом форуме «АвтоВАЗ» представил свою новую разработку – кроссовер Lada Azimut. Этот автомобиль, созданный на платформе Lada Vesta, позиционируется как часть стратегии компании по производству доступных автомобилей для всей семьи.

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Официальные технические данные пока не раскрываются, однако ожидается, что автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,6 или 1,8 литра, предлагающим три варианта мощности: 120, 138 и 150 лошадиных сил. Представители компании подчеркнули, что при разработке Azimut особое внимание уделялось повседневной функциональности и запоминающемуся внешнему виду. Запуск производства запланирован на 2026 год. Ценовая политика будет объявлена ближе к дате старта продаж, но компания заверила, что цена будет конкурентоспособной.

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Помимо этого, был продемонстрирован обновленный внедорожник Niva Travel, оснащенный новым 1,8-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и получивший усовершенствованный дизайн. Изменения коснулись решетки радиатора, оптики и внутреннего оформления. Lada Aura, ориентированная на использование в такси, также претерпела визуальные изменения. Технически автомобиль остался без изменений, но теперь выделяется желтой окантовкой кузова и традиционными «шашками» на крыше.

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