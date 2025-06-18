На Петербургском международном экономическом форуме «АвтоВАЗ» представил свою новую разработку – кроссовер Lada Azimut. Этот автомобиль, созданный на платформе Lada Vesta, позиционируется как часть стратегии компании по производству доступных автомобилей для всей семьи.

Официальные технические данные пока не раскрываются, однако ожидается, что автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,6 или 1,8 литра, предлагающим три варианта мощности: 120, 138 и 150 лошадиных сил. Представители компании подчеркнули, что при разработке Azimut особое внимание уделялось повседневной функциональности и запоминающемуся внешнему виду. Запуск производства запланирован на 2026 год. Ценовая политика будет объявлена ближе к дате старта продаж, но компания заверила, что цена будет конкурентоспособной.

Помимо этого, был продемонстрирован обновленный внедорожник Niva Travel, оснащенный новым 1,8-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и получивший усовершенствованный дизайн. Изменения коснулись решетки радиатора, оптики и внутреннего оформления. Lada Aura, ориентированная на использование в такси, также претерпела визуальные изменения. Технически автомобиль остался без изменений, но теперь выделяется желтой окантовкой кузова и традиционными «шашками» на крыше.