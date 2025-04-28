АвтоВАЗ раскрыл технические характеристики концепта электроседана Lada e-Aura. Модель получила трёхфазный электромотор мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 240 Нм. Запас хода составляет 350 км на одной зарядке, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд.

Электрическая начинка и динамика

Как сообщили в пресс-службе компании, в основе e-Aura используется трёхфазный электромотор. Мощность достигает 163 лошадиных сил, а крутящий момент — 240 Нм. На одном заряде автомобиль способен проехать до 350 километров. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Разгон с места до 100 км/ч занимает 8 секунд, что сопоставимо с динамикой бензиновых моделей аналогичного класса.

Оснащение без изменений

По набору опций e-Aura полностью повторяет стандартную Lada Aura с бензиновым двигателем. В перечень оборудования входят подогрев всех сидений, руля и ветрового стекла, система мониторинга слепых зон и система курсовой устойчивости. Интерьер концепта отличается особой отделкой в красных тонах, что выделяет его среди серийных версий.

Концепт без перспектив на серийное производство

В АвтоВАЗе подчеркнули, что Lada e-Aura — это исключительно демонстрационный проект. Он создан для презентации возможностей компании в области электротранспорта и современных технологий. На данный момент решение о запуске модели в серийное производство не принято, и в обозримом будущем e-Aura останется концептом.

Премьера на выставке «ЭлектроТранс-2025»

Публичная премьера Lada e-Aura состоялась на выставке «ЭлектроТранс-2025». Автомобиль представлен в формате vision-концепта и демонстрирует возможное направление развития бренда в области электромобилей.

Традиционная Lada Aura была представлена в конце 2024 года и доступна на российском рынке в комплектациях Premier и Status. Топовая версия седана получила улучшенную мультимедийную систему Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым дисплеем, восемью динамиками и интеграцией сервисов «Яндекс Авто».