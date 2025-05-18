АвтоВАЗ официально прокомментировал перспективы установки 1,8-литрового двигателя Evo на модель Lada Largus. Как сообщил руководитель пресс-службы компании Сергей Ильинский в эфире «Москва FM», такой мотор физически не помещается под капотом автомобиля. Это означает, что расширения гаммы силовых агрегатов для «Ларгуса» не предвидится.

Что будет с моторами Largus

Сейчас Lada Largus предлагается с двумя бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра — восьми- и шестнадцатиклапанными. По словам представителя завода, никакие новые моторы на этом этапе жизненного цикла модели добавлять не планируется. Также не стоит ждать появления «Ларгуса» с автоматизированной трансмиссией: вариатор не выдержит постоянной эксплуатации под нагрузкой, что критично для фургонов и универсалов.

Электроверсия e-Largus, несмотря на завершение разработки, пока не идёт в серию из-за высокой себестоимости. На предприятии работают над удешевлением производства, но сроки старта продаж не называются.

Что будет вместо Largus

Полной заменой Lada Largus может стать семейство Lada B-Van — трёхрядные универсалы на платформе Vesta. Их серийное производство планируется на 2027 год, после выхода соплатформенного кроссовера. По предварительным данным, B-Van станет самой крупной моделью в линейке АвтоВАЗа — по длине, высоте и внутреннему пространству.

Где будет использоваться двигатель 1.8 Evo

Самый современный атмосферный двигатель АвтоВАЗа — 1.8 Evo — сейчас устанавливается только на автомобили Vesta и Aura. В ближайшем будущем появится 8-клапанная версия этого же мотора, адаптированная для продольного размещения — она будет использоваться в моделях Niva Legend и Niva Travel.

Кроме того, АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска спортивной версии Iskra с мотором от будущей Vesta Sport.