С июня 2025 года автомобили китайского бренда CHANGAN можно приобрести через маркетплейс Ozon. Новый формат продаж позволяет выбрать и оформить покупку онлайн, не посещая автосалон.

Онлайн-покупка автомобиля за несколько кликов

Компания CHANGAN расширяет дистрибуционные каналы и выходит на одну из крупнейших e-commerce платформ России. Теперь пользователи могут выбрать модель, ознакомиться с комплектацией и оплатить автомобиль банковской картой — полностью в цифровом формате.

Покупка осуществляется через официальных дилеров, которые обеспечивают доставку и передачу автомобиля в семи городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Пермь, Ставрополь и Пятигорск. В ближайшее время подключатся Калининград и Самара.

Цифровизация автоторговли и новый клиентский опыт

Новая схема продаж ориентирована на пользователей, предпочитающих онлайн-шопинг. Покупатели получают прозрачное ценообразование, удобный интерфейс и возможность сравнить модели в один клик. Это часть стратегии CHANGAN по упрощению клиентского пути и адаптации под современные цифровые тренды.

Исполнительный директор Changan Motors Rus Александр Кулагин отметил:

«Выход на Ozon — это важный шаг в нашей стратегии цифровой трансформации. Мы видим, как стремительно меняется поведение потребителей: люди готовы покупать даже автомобили онлайн — быстро, удобно и прозрачно. Для CHANGAN это не просто расширение канала продаж, а возможность быть ближе к клиенту, упростить путь к покупке и предложить актуальный, современный формат взаимодействия с брендом».

CHANGAN продолжает развивать цифровые сервисы, делая покупку автомобилей доступной, быстрой и удобной вне зависимости от региона.