Компания AUDI готовится к запуску первого электромобиля под обновлённым брендом — без привычных четырёх колец и с ориентацией исключительно на китайский рынок. Новый AUDI E5 Sportback станет дебютной моделью в рамках инициативы «в Китае для Китая», отражая переход к более локализованному подходу в крупнейшем рынке электрокаров мира.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), AUDI E5 Sportback получил габариты 4 881 × 1 960 × 1 479 мм при колёсной базе в 2 950 мм. Модель будет доступна в четырёх версиях с различной мощностью электромоторов: 220 кВт, 300 кВт, 386 кВт и 579 кВт — последний показатель даже превосходит характеристики Audi e-tron GT S для европейского рынка.

Большинство ключевых компонентов, включая электродвигатели, поставляются дочерними компаниями SAIC. Так, три старшие версии будут оснащаться моторами от Huayu Automotive Electric Systems, а базовый вариант на 220 кВт — агрегатом от United Automotive Electronic Systems, совместного предприятия с Bosch.

AUDI E5 Sportback использует тяговую батарею на основе литий-никель-марганец-кобальтового оксида (NMC), произведённую SAIC Power Battery — совместным предприятием SAIC и CATL. Электрическая архитектура автомобиля — 800-вольтовая, что позволяет заряжать авто на 370 км всего за 10 минут. Общий запас хода по циклу CLTC составляет до 770 км.

Производство модели будет налажено на заводе SAIC Volkswagen Automotive в Антине (Шанхай), который также служит штаб-квартирой SAIC-VW. Согласно изображениям в документации, E5 Sportback получит лидар над лобовым стеклом для поддержки продвинутых систем помощи водителю. Также будут доступны 19- и 20-дюймовые колёсные диски.

Ожидается, что официальный запуск модели на рынке состоится в середине 2025 года.