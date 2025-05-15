Aston Martin стал первым автопроизводителем в мире, предложившим более глубокую интеграцию Apple CarPlay Ultra в свою информационно-развлекательную систему. Этот инновационный продукт уже доступен в новых моделях Aston Martin и обещает изменить представление о взаимодействии с автомобилем.

Разработанный после нескольких лет работы, он расширяет возможности стандартного CarPlay, управляя не только мультимедийной системой, но и цифровой приборной панелью — впервые в истории.

Ключевые факты о CarPlay Ultra:

Теперь водители могут выбирать дизайн цифровых приборов — например, скоростьометра и тахометра — созданных специально для Aston Martin. Также есть возможность переключаться между навигацией от любимого провайдера и медиа-приложениями, создавая уникальную мультимедийную конфигурацию.

Кроме того, доступны разные темы для приборной панели, а также возможность настраивать обои, цветовые схемы и внешний вид по личным предпочтениям.

Главная идея — дать автолюбителям возможность выразить свой стиль и сохранить фирменный дизайн бренда.

Одна из главных проблем текущего CarPlay — необходимость выходить из системы для управления важными функциями автомобиля, например, изменять режимы движения или регулировать климат-контроль.

CarPlay Ultra решает эту проблему: теперь можно управлять радио, климатом или подогревом сидений прямо через интерфейс CarPlay с помощью сенсорного экрана, физических кнопок или голосовых команд Sir

Также реализована функция “Punch-through UI” — это значит, что внутри CarPlay появились специальные меню для настройки таких параметров, как баланс звука или настройки аудиосистемы Bowers & Wilkins.

Водители могут выбирать виджеты для отображения на экране мультимедийной системы или цифровой панели приборов (размером 10.25 дюймов). Это могут быть показатели давления в шинах, прогноз погоды или настройки систем помощи водителю.

Для работы системы потребуется iPhone 12 или новее с iOS 18.54 и выше — подключение может быть как проводным, так и беспроводным. После первого подключения система автоматически распознает водителя и его регион, подстраивая отображение под личные предпочтения.

На данный момент CarPlay Ultra доступен только для нового Aston Martin DBX, заказанного в Северной Америке и Канаде. В будущем он появится на других моделях Aston Martin и в других регионах в течение следующего года.

Apple также работает с Hyundai, Kia и Genesis над внедрением этой технологии в их будущие модели.

Хотя текущий экран Aston Martin имеет диагональ всего 10.25 дюймов — сравнительно скромно по современным меркам — это лишь начало. В будущем другие автопроизводители смогут предложить более крупные и впечатляющие дисплеи с расширенными возможностями.