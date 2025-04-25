Yahoo хочет купить Chrome — и делает свой браузер (stk114 google chrome 03)
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Ветеран интернет-рынка Yahoo снова стремится занять своё место в цифровом ландшафте. Компания заявила, что готова приобрести браузер Chrome — если суд обяжет Google продать его. Параллельно Yahoo уже несколько месяцев разрабатывает собственный браузер. Эти шаги — часть амбициозной стратегии по возвращению в сферу интернет-поиска.

Во время антимонопольного процесса против Google выяснилось: Yahoo активно изучает возможность запуска собственного браузера и заинтересована в покупке Chrome, если тот будет выставлен на продажу. Компания уверена, что браузер — ключ к контролю над рынком поиска.

Содержание
1. Судебное дело против Google открывает новые возможности
2. Браузер как инструмент влияния
3. Попытка перезапуска

Судебное дело против Google открывает новые возможности

Информация прозвучала на четвёртый день слушаний по иску Министерства юстиции США против Google. В числе предлагаемых мер — разделение активов компании и возможная продажа Chrome. По мнению регуляторов, браузер служит критически важным каналом продвижения Google Search, и его владение нарушает конкурентный баланс.

DuckDuckGo уже заявил, что не может позволить себе такую покупку, но представители OpenAI и Perplexity выразили заинтересованность. Yahoo тоже не осталась в стороне и обозначила своё намерение участвовать в возможной сделке.

Браузер как инструмент влияния

Как отметил руководитель Yahoo Search Брайан Провост, около 60% всех поисковых запросов выполняется через браузер, причём многие — прямо из адресной строки. Это делает браузер стратегическим активом для любой компании, которая хочет конкурировать в сфере поиска.

С лета 2024 года Yahoo активно работает над собственным браузером — пока на стадии прототипа. По оценке Провоста, на разработку базовой версии уйдёт от шести до девяти месяцев. Параллельно ведутся переговоры с другими компаниями о покупке уже готовых решений, но с кем именно — Yahoo не раскрывает.

Попытка перезапуска

Несмотря на утрату былой популярности, Yahoo явно не собирается оставаться в тени. Контроль над браузером может вернуть ей влияние на одном из ключевых направлений интернет-индустрии. В условиях, когда Google может потерять часть активов, для Yahoo открывается редкая возможность вновь заявить о себе.

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