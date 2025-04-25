Ветеран интернет-рынка Yahoo снова стремится занять своё место в цифровом ландшафте. Компания заявила, что готова приобрести браузер Chrome — если суд обяжет Google продать его. Параллельно Yahoo уже несколько месяцев разрабатывает собственный браузер. Эти шаги — часть амбициозной стратегии по возвращению в сферу интернет-поиска.

Во время антимонопольного процесса против Google выяснилось: Yahoo активно изучает возможность запуска собственного браузера и заинтересована в покупке Chrome, если тот будет выставлен на продажу. Компания уверена, что браузер — ключ к контролю над рынком поиска.

Судебное дело против Google открывает новые возможности

Информация прозвучала на четвёртый день слушаний по иску Министерства юстиции США против Google. В числе предлагаемых мер — разделение активов компании и возможная продажа Chrome. По мнению регуляторов, браузер служит критически важным каналом продвижения Google Search, и его владение нарушает конкурентный баланс.

DuckDuckGo уже заявил, что не может позволить себе такую покупку, но представители OpenAI и Perplexity выразили заинтересованность. Yahoo тоже не осталась в стороне и обозначила своё намерение участвовать в возможной сделке.

Браузер как инструмент влияния

Как отметил руководитель Yahoo Search Брайан Провост, около 60% всех поисковых запросов выполняется через браузер, причём многие — прямо из адресной строки. Это делает браузер стратегическим активом для любой компании, которая хочет конкурировать в сфере поиска.

С лета 2024 года Yahoo активно работает над собственным браузером — пока на стадии прототипа. По оценке Провоста, на разработку базовой версии уйдёт от шести до девяти месяцев. Параллельно ведутся переговоры с другими компаниями о покупке уже готовых решений, но с кем именно — Yahoo не раскрывает.

Попытка перезапуска

Несмотря на утрату былой популярности, Yahoo явно не собирается оставаться в тени. Контроль над браузером может вернуть ей влияние на одном из ключевых направлений интернет-индустрии. В условиях, когда Google может потерять часть активов, для Yahoo открывается редкая возможность вновь заявить о себе.