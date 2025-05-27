Популярный мессенджер WhatsApp впервые намекнул на запуск приложения для iPad. Новая версия будет дополнять уже существующие приложения для iPhone и Mac.

Официальный аккаунт WhatsApp в социальной сети X сегодня опубликовал эмодзи с глазами в ответ на пост с просьбой выпустить приложение для iPad. Это сообщение может быть намеком на то, что компания готовится представить полноценную версию WhatsApp для планшетов Apple. Приложение для iPad уже доступно для тестирования в рамках программы TestFlight почти два года, и теперь запуск публичной версии выглядит как вопрос времени.

Таким образом, компания, владеющая WhatsApp, постепенно расширяет поддержку планшетов. В настоящее время только одна социальная сеть предлагает официальное приложение для iPad, тогда как Threads по-прежнему доступен только на iPhone.