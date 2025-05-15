Apple продолжает развивать экспериментальную версию браузера Safari — вышло обновление под номером 219 с улучшениями производительности и исправлением ошибок.

Компания Apple выпустила новую сборку Safari Technology Preview — браузера, предназначенного для тестирования будущих функций Safari. Версия 219 уже доступна пользователям macOS Sonoma и macOS Sequoia. Она включает обновления для Canvas, CSS, JavaScript, Web API, WebRTC и других ключевых компонентов.

Что нового в Safari Technology Preview 219

Обновление содержит:

улучшения в обработке JavaScript и CSS;

оптимизацию производительности при работе с Canvas и Media;

улучшенное рендеринг-ядро;

обновления в поддержке WebRTC и Web Extensions;

повышение стабильности и устранение известных багов.

Apple активно использует Safari Technology Preview как платформу для обратной связи с разработчиками и энтузиастами. Новые функции проходят обкатку именно здесь, прежде чем попасть в стабильную версию браузера.

Как установить обновление

Safari Technology Preview 219 доступен через стандартный механизм. Для установки не требуется аккаунт разработчика — загрузить браузер может любой желающий с официального сайта Apple.

Важно: тестовая версия Safari может работать параллельно с обычным браузером, не затрагивая его настройки. Это делает её удобным инструментом как для разработчиков, так и для продвинутых пользователей, интересующихся будущими возможностями Safari.