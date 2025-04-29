WhatsApp планирует добавить возможность совершать голосовые и видеозвонки прямо через веб-версию сервиса. Эта функция уже доступна в десктопных приложениях для Windows и macOS с 2021 года, а теперь, спустя четыре года, она наконец может добраться и до браузерного клиента.

Что известно о новых возможностях WhatsApp Web

Как сообщает WABetaInfo, в последней бета-версии WhatsApp Web были обнаружены следы подготовки функции звонков. Хотя в стабильной версии веб-клиента нововведение пока недоступно, судя по всему, звонки будут работать аналогично приложениям для ПК: можно будет звонить как отдельным контактам, так и группам.

Для начала звонка пользователям потребуется разрешить доступ к микрофону и веб-камере. Эти разрешения сохранятся до тех пор, пока не будут удалены файлы cookie или данные сайта в браузере. При желании разрешение можно будет выдавать на каждый сеанс отдельно.

Почему это важно

Добавление звонков в браузерную версию значительно упростит процесс общения. Пользователям больше не придется устанавливать отдельное приложение, чтобы совершать звонки с нового устройства.

Ранее аналогичную поддержку уже получила веб-версия Messenger от Meta*, поэтому расширение функционала WhatsApp Web было лишь вопросом времени.

Когда ждать обновление

Точных сроков запуска звонков через WhatsApp Web пока нет. Однако обнаружение этой функции в бета-версии клиента указывает на то, что официальный релиз может состояться в ближайшее время.

Кроме того, недавно WhatsApp начал внедрять новую функцию Advanced Chat Privacy, которая предотвращает возможность экспорта ваших чатов другими пользователями, что говорит о продолжении активной работы над безопасностью и функциональностью сервиса.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.