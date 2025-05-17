Google начала внедрять переработанную строку запроса в мобильной версии Gemini. Обновление стало продолжением редизайна веб-версии сервиса и уже доступно в последней бета-версии Google App для Android, а также в приложениях для iPhone и iPad.

Что изменилось в интерфейсе Gemini

Новая строка запроса изменила форму: вместо овального поля теперь используется прямоугольник с закруглёнными углами. Даже до ввода текста поле стало визуально заметнее. Под ним теперь располагается горизонтальный ряд действий:

Камера

Галерея

Файлы

Диск Google

Вместо развёрнутого меню «плюс» теперь используется компактное всплывающее окно с доступом только к основным источникам данных.

Новые функции: Research, Canvas и Video

Ниже строки запроса появились кнопки в виде «чипов» — быстрых действий:

Research — генерация развернутых аналитических ответов

— генерация развернутых аналитических ответов Canvas — создание документов и кода

— создание документов и кода Video — генерация видео на базе Veo 2

По нажатию на иконку с тремя точками отображается краткое описание каждой функции. После нажатия выбранный чип остаётся активным — это облегчает многократное использование одной и той же функции.

Обновление выбора модели

Google изменила интерфейс выбора ИИ-моделей. Из списка удалены Deep Research и Veo 2 — теперь они представлены как отдельные функции, а не как полноценные модели. Доступные варианты:

2.0 Flash — быстрые универсальные ответы

— быстрые универсальные ответы 2.5 Flash (предпросмотр) — быстрая логика следующего поколения

— быстрая логика следующего поколения 2.5 Pro (предпросмотр) — сложные вычисления, код, рассуждения

— сложные вычисления, код, рассуждения Personalization (предпросмотр) — адаптация под историю поиска пользователя

Также в обновлённой панели остались кнопки голосового ввода и Live-режима Gemini.

Унификация дизайна и новые меню на iOS

На iPhone и iPad Google использует редизайн для перехода к системным меню iOS. Благодаря этому управление становится более нативным для пользователей Apple-устройств.

Общий стиль строки запроса теперь ближе к веб-версии Gemini — больше визуальных элементов, меньше минимализма, но выше функциональность. Google делает интерфейс более прозрачным, чтобы подчеркнуть возможности модели и упростить доступ к ним.