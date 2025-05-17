Google начала внедрять переработанную строку запроса в мобильной версии Gemini. Обновление стало продолжением редизайна веб-версии сервиса и уже доступно в последней бета-версии Google App для Android, а также в приложениях для iPhone и iPad.
Что изменилось в интерфейсе Gemini
Новая строка запроса изменила форму: вместо овального поля теперь используется прямоугольник с закруглёнными углами. Даже до ввода текста поле стало визуально заметнее. Под ним теперь располагается горизонтальный ряд действий:
- Камера
- Галерея
- Файлы
- Диск Google
Вместо развёрнутого меню «плюс» теперь используется компактное всплывающее окно с доступом только к основным источникам данных.
Новые функции: Research, Canvas и Video
Ниже строки запроса появились кнопки в виде «чипов» — быстрых действий:
- Research — генерация развернутых аналитических ответов
- Canvas — создание документов и кода
- Video — генерация видео на базе Veo 2
По нажатию на иконку с тремя точками отображается краткое описание каждой функции. После нажатия выбранный чип остаётся активным — это облегчает многократное использование одной и той же функции.
Обновление выбора модели
Google изменила интерфейс выбора ИИ-моделей. Из списка удалены Deep Research и Veo 2 — теперь они представлены как отдельные функции, а не как полноценные модели. Доступные варианты:
- 2.0 Flash — быстрые универсальные ответы
- 2.5 Flash (предпросмотр) — быстрая логика следующего поколения
- 2.5 Pro (предпросмотр) — сложные вычисления, код, рассуждения
- Personalization (предпросмотр) — адаптация под историю поиска пользователя
Также в обновлённой панели остались кнопки голосового ввода и Live-режима Gemini.
На iPhone и iPad Google использует редизайн для перехода к системным меню iOS. Благодаря этому управление становится более нативным для пользователей Apple-устройств.
Общий стиль строки запроса теперь ближе к веб-версии Gemini — больше визуальных элементов, меньше минимализма, но выше функциональность. Google делает интерфейс более прозрачным, чтобы подчеркнуть возможности модели и упростить доступ к ним.