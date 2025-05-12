Google Keep, фирменное приложение для заметок от Google, наконец-то получило поддержку форматирования текста в веб-версии. Пользователи теперь могут делать текст жирным, курсивным, подчёркнутым, а также добавлять заголовки H1 и H2 — как в текстовом редакторе.

Функция ранее уже была доступна в приложении на Android с конца 2023 года, но только сейчас появилась в десктопной версии сервиса.

Какие опции появились?

Теперь пользователи веб-версии Google Keep могут:

Выделять текст жирным (Bold)

Делать текст курсивом (Italic)

Подчёркивать слова (Underline)

Добавлять заголовки первого (H1) и второго (H2) уровня

Все эти опции находятся в меню «A» с подчёркиванием — иконка расположена в левом верхнем углу редактора заметки.

Это простое, но важное обновление для тех, кто использует Keep как полноценный текстовый блокнот: для заметок, списков задач, черновиков писем или планов.

Кому доступна функция?

Форматирование текста доступно:

Владельцам личных Google-аккаунтов

Подписчикам Workspace Individual

Пользователям Google Workspace (корпоративные клиенты)

Google начала развёртывание функции на доменах Rapid Release. На Scheduled Release она появится чуть позже — с задержкой в одну или две недели.