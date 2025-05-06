Google начала распространять Chrome 136 для Android, и в этом обновлении заметны некоторые визуальные изменения. Одно из них — частичное отключение функции Dynamic Color, особенно заметное при использовании тёмной темы.

Меню и переключатель вкладок стали серыми

Если раньше элементы интерфейса вроде всплывающего меню адаптировались под акцентные цвета системы (благодаря Dynamic Color), то теперь они выглядят гораздо более нейтрально. В тёмной теме это особенно заметно — меню стало просто однотонно-серым, без цветовых акцентов.

То же самое происходит и в переключателе вкладок. Карточка текущей страницы осталась без изменений, но фон и остальные элементы стали серыми и более однообразными. Это упрощает визуальную структуру, но делает интерфейс чуть менее выразительным.

Радиусы скругления стали больше

Кроме отключения динамической окраски, в Chrome 136 слегка изменили дизайн вкладок и меню — углы карточек стали более скруглёнными. Эти изменения затронули переключатель вкладок и частично — другие элементы браузера. В будущих версиях скругление, вероятно, получат и другие компоненты интерфейса.

Это баг или новая политика?

Google не дала официальных комментариев по поводу отключения Dynamic Color. Однако такая же картина наблюдается и в бета-версии, и в сборках Dev, так что маловероятно, что это временный баг. Скорее всего, компания экспериментирует с упрощением дизайна и отказом от некоторых визуальных эффектов в пользу стабильности и читаемости.

Chrome 136 уже начал распространяться через Google Play, так что в ближайшие дни обновление получат все пользователи Android.