tvOS 26 получила поддержку Thread 1.4 для улучшения Apple Home

Обновление tvOS 26 включает поддержку протокола Thread 1.4, обеспечивая более стабильную работу устройств умного дома в экосистеме Apple.

Apple внедрила поддержку стандарта Thread 1.4 в новой версии прошивки для Apple TV — tvOS 26. Протокол Thread используется для соединения устройств умного дома в единую самовосстанавливающуюся mesh-сеть. Благодаря последним изменениям, устройства, подключённые по Thread, смогут работать надёжнее, особенно в зонах с нестабильным Wi-Fi-сигналом.

Thread 1.4 делает сеть умного дома единым целым

Обнаружение поддержки Thread 1.4 в Apple TV произошло благодаря анализу сетевых параметров Apple TV, проведённому Matter Alpha. По данным источника, Apple уже включила новую версию протокола в прошивку, а полноценное развертывание состоится с релизом tvOS 26 в сентябре 2025 года.

Thread 1.4 впервые представили в сентябре 2024 года. Обновление улучшает стабильность сети и объединяет все устройства в одно общее mesh-пространство, независимо от платформы. Это особенно важно, поскольку ранее разные системы создавали изолированные сети, снижая общую эффективность.

Также в версии 1.4 каждое устройство получает собственный путь к интернету, что открывает новые возможности: например, умные шторы смогут автоматически реагировать на погодные условия, а лампы — менять цвет в зависимости от счёта футбольного матча.

Устройства Apple с поддержкой Thread продолжают расширяться

Thread давно используется в экосистеме Apple. В качестве граничных маршрутизаторов, соединяющих Thread-сеть с домашней, выступают HomePod mini, HomePod и Apple TV 4K. Смартфоны iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также модели iPhone 16 Pro и Pro Max также оснащены встроенными Thread-модулями.

С выходом iOS 18 Apple позволила управлять аксессуарами Thread напрямую с iPhone без посредничества граничного маршрутизатора. Теперь же с внедрением Thread 1.4 стабильность и скорость соединения станут ещё выше.

Энергоэффективность и надёжность для умного дома

Thread изначально задумывался как низкоэнергетичный протокол, что делает его предпочтительным выбором для устройств, работающих на батарейках — например, сенсоров, замков, штор и ламп. Устройства с поддержкой Thread 1.4 проще тестировать и вводить в эксплуатацию, что особенно важно для производителей.

Обновление tvOS 26, включающее поддержку Thread 1.4, станет доступно пользователям Apple TV уже этой осенью. Ожидается, что с выходом обновления многие производители также начнут выпуск прошивок с поддержкой нового стандарта для своих аксессуаров.