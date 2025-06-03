TikTok официально представил TikTok for Artists — новый аналитический инструмент, призванный помочь музыкантам и их командам развивать карьеру и лучше взаимодействовать с аудиторией на платформе. Запуск состоялся спустя два месяца после того, как сервис начал тестироваться в отдельных странах.

TikTok for Artists предоставляет доступ к детализированной статистике по популярности песен и публикаций исполнителя. Среди доступных метрик — количество просмотров, публикаций и взаимодействий с контентом, а также информация о подписчиках, включая возраст, язык и пол.

Помимо аналитики, сервис предлагает пошаговые руководства по использованию функций TikTok, а также дополнительную поддержку и обучающие ресурсы для артистов.

Одновременно с запуском платформы TikTok представил инструмент «Pre-Release», позволяющий артистам продвигать будущие релизы. С его помощью поклонники смогут заранее сохранять альбомы в своих библиотеках на Spotify или Apple Music, чтобы получить мгновенный доступ к прослушиванию после релиза.

С учетом того, что TikTok играет важную роль в формировании музыкальных трендов и популяризации треков, запуск TikTok for Artists выглядит логичным шагом. Платформа может стать важным каналом продвижения для начинающих и известных артистов.

Интересно, что запуск TikTok for Artists произошел спустя восемь месяцев после закрытия сервиса TikTok Music, который тестировался в нескольких странах. Тогда ByteDance заявила, что решила сосредоточиться на развитии TikTok как инструмента музыкального продвижения, а не конкурента Spotify и Apple Music.

Платформа TikTok for Artists уже доступна в 30 странах, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Японию, Австралию, Южную Корею, Бразилию и другие. В ближайшее время TikTok планирует расширить географию запуска.