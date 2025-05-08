Компания Tecno анонсировала HiOS 15 — новое поколение своей фирменной Android-оболочки для мобильных устройств. Обновление приносит переработанный интерфейс, более высокую производительность и множество функций на базе искусственного интеллекта.

Минимализм и скорость: обновлённый интерфейс

В HiOS 15 компания уделила особое внимание внешнему виду и отзывчивости системы. Интерфейс стал чище, а количество предустановленных приложений сокращено на 40%. Появились новые анимации, более плавные переходы и обновлённые минималистичные иконки. Согласно заявлению Tecno, скорость переходов между приложениями увеличилась на 15%, что делает взаимодействие с системой более быстрым и комфортным.

Система также предлагает возможность создания обоев с помощью ИИ, что добавляет индивидуальности оформлению экрана.

Оптимизация памяти и многозадачности

HiOS 15 получила функции MemFusion 3.0 и дефрагментации памяти, которые улучшают работу с оперативной памятью и позволяют более эффективно использовать внутреннее хранилище. Технология Sensory Scheduling 2.0 позволяет обрабатывать до 25 задач одновременно, обеспечивая стабильную многозадачную работу.

Режим Blank Data поможет скрыть личную информацию от приложений, усиливая конфиденциальность.

Режим беспроводного микрофона

Интересной новинкой стала возможность использовать смартфон как беспроводной микрофон. В паре с динамиком устройство может функционировать как переносной микрофон — решение для презентаций или небольших мероприятий.

ИИ-функции нового уровня

HiOS 15 интегрирует широкий спектр функций на базе ИИ:

AI Call Assistant — перевод, транскрипция и сводка телефонных звонков, включая звонки из WhatsApp;

AI Auto Answer — автоматический ответ на звонки и генерация кратких отчётов;

AI Voiceprint Noise Suppression — подавление фонового шума;

AI Screen Awareness — предоставление контекста к содержимому на экране;

AI Writing & Document Assistant — помощь в написании текстов и работе с документами.

Также доступны:

AI Eraser 2.0 и Image Extender — для редактирования и расширения изображений;

AI Wallpaper Generator — генерация обоев;

AI Sharpness Plus — повышение резкости изображений;

AI Blurring — автоматическое размытие конфиденциальной информации на скриншотах.

Локализация под Индию и поддержка местных языков

Tecno подчеркнула свою приверженность индийскому рынку, включив поддержку местных моделей ИИ. Интеграция с Sarvam AI обеспечивает точную работу с индийскими языками. Цифровой помощник Ella AI уже поддерживает хинди и получит поддержку других языков — бенгали, тамильского, гуджарати и маратхи — до конца 2025 года.

HiOS 15 становится важным шагом для Tecno в стремлении предложить более интеллектуальную, быструю и персонализированную операционную систему, способную конкурировать с крупными игроками на рынке.