Spotify анонсировала обновление для iOS-приложения, которое упростит доступ к аудиокнигам. Если Apple одобрит изменения, пользователи смогут переходить по ссылкам для покупки книг или добавления часов прослушивания — без необходимости обходных путей и скрытых комиссий.

Обновление уже отправлено на модерацию 9 мая, сразу после того как федеральный суд США обязал Apple соблюдать постановление 2021 года. Оно запрещает компании ограничивать разработчиков в размещении внешних ссылок на подписки и цифровые товары — именно через такие ссылки разработчики могут обойти 15–30% комиссию App Store.

Spotify бросает вызов App Store

В своём блоге Spotify заявила, что новое обновление «создаёт равные условия» для всех участников рынка. Разработчики смогут напрямую указывать цену и вести пользователей к покупке — без посредников и лишних шагов.

Если Apple одобрит обновление, пользователи:

Смогут покупать аудиокниги напрямую через приложение

Premium-подписчики смогут добавлять часы прослушивания

Увидят прозрачную информацию о стоимости подписки

Получат доступ к альтернативным способам оплаты (вне App Store)

Spotify также отметила, что нововведения принесут пользу не только слушателям, но и авторам, издателям и всей индустрии.

Apple под давлением: не только Spotify

Несмотря на судебное постановление, Apple до сих пор не внесла официальных изменений в свою политику. Более того, на компанию подан коллективный иск за нарушение антимонопольного законодательства. Apple пока не дала комментариев по ситуации.

В это же время Epic Games подала запрос на возвращение Fortnite в App Store — напомним, игра была удалена с платформы в разгар судебного конфликта с Apple.