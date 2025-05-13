Spotify улучшает своего AI DJ, чтобы сделать его более интерактивным. Теперь вы можете использовать голосовые команды, чтобы попросить его играть определённую музыку или изменить настроение плейлиста. Эта новая функция работает только на английском языке и доступна более чем в 60 странах для подписчиков премиум-аккаунтов.

Ранее AI DJ просто проигрывал музыку и иногда делал комментарии между треками. Теперь вы можете напрямую отдавать ему команды.

Как это работает:

Вы можете найти AI DJ в поиске Spotify.

Чтобы сделать команду голосом, удерживайте кнопку «DJ» в правом нижнем углу экрана.

Говорите, например, «сменить настроение» или «воспроизвести песни певца X».

Также можно просто нажать кнопку «DJ», чтобы быстро изменить настроение без голосовой команды.

Spotify впервые запустила AI DJ в феврале 2023 года в США и Канаде. В августе 2023 года эта функция стала доступна по всему миру. В прошлом году Spotify добавила поддержку испаноязычного AI DJ.