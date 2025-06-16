Spotify
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Одна из причин популярности Spotify — это не только богатая библиотека и кроссплатформенность, но и постоянное внедрение удобных функций. Новый инструмент, представленный сервисом, позволит пользователям загружать плейлисты на свои умные часы Galaxy Watch — и делать это удалённо, прямо со смартфона.

Содержание
1. Удалённая загрузка музыки на часы Wear OS теперь возможна
2. Новый раздел для управления загрузками упрощает контроль за хранилищем
3. Доступна только подписчикам Spotify Premium

Удалённая загрузка музыки на часы Wear OS теперь возможна

Spotify добавила возможность загружать музыку на любые авторизованные устройства пользователя, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы. Теперь не нужно взаимодействовать с крошечным экраном Galaxy Watch — всё можно сделать через телефон.

Чтобы скачать музыку на Galaxy Watch со смартфона Galaxy или планшета, достаточно нажать на три точки рядом с нужным плейлистом в Spotify, затем выбрать «Скачать на другое устройство» и тапнуть по иконке загрузки напротив имени часов. Это работает и на устройствах Apple: iPhone, iPad и Apple Watch. При этом физическая близость устройства не требуется — загрузка запускается удалённо.

spotify android app download music to other devices scaled 1
spotify android app download music to other devices galaxy watch scaled 1

Новый раздел для управления загрузками упрощает контроль за хранилищем

Также Spotify внедрила новый инструмент управления загрузками. Кнопка «Управлять загрузками» в выпадающем меню позволяет быстро увидеть, на каких устройствах загружен конкретный плейлист. Это особенно полезно, учитывая ограничение в пять устройств, поддерживающих оффлайн-доступ. Отсюда же можно удалять плейлисты с ненужных гаджетов.

Функция была протестирована на Galaxy S23 Ultra с One UI 7 и Galaxy Watch 4 на Wear OS 5.0 — работает стабильно.

Доступна только подписчикам Spotify Premium

Важно отметить, что данная функция доступна исключительно для пользователей с подпиской Spotify Premium. Без неё воспользоваться удалённой загрузкой или оффлайн-проигрыванием не получится.

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