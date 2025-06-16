Одна из причин популярности Spotify — это не только богатая библиотека и кроссплатформенность, но и постоянное внедрение удобных функций. Новый инструмент, представленный сервисом, позволит пользователям загружать плейлисты на свои умные часы Galaxy Watch — и делать это удалённо, прямо со смартфона.

Удалённая загрузка музыки на часы Wear OS теперь возможна

Spotify добавила возможность загружать музыку на любые авторизованные устройства пользователя, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы. Теперь не нужно взаимодействовать с крошечным экраном Galaxy Watch — всё можно сделать через телефон.

Чтобы скачать музыку на Galaxy Watch со смартфона Galaxy или планшета, достаточно нажать на три точки рядом с нужным плейлистом в Spotify, затем выбрать «Скачать на другое устройство» и тапнуть по иконке загрузки напротив имени часов. Это работает и на устройствах Apple: iPhone, iPad и Apple Watch. При этом физическая близость устройства не требуется — загрузка запускается удалённо.

Новый раздел для управления загрузками упрощает контроль за хранилищем

Также Spotify внедрила новый инструмент управления загрузками. Кнопка «Управлять загрузками» в выпадающем меню позволяет быстро увидеть, на каких устройствах загружен конкретный плейлист. Это особенно полезно, учитывая ограничение в пять устройств, поддерживающих оффлайн-доступ. Отсюда же можно удалять плейлисты с ненужных гаджетов.

Функция была протестирована на Galaxy S23 Ultra с One UI 7 и Galaxy Watch 4 на Wear OS 5.0 — работает стабильно.

Доступна только подписчикам Spotify Premium

Важно отметить, что данная функция доступна исключительно для пользователей с подпиской Spotify Premium. Без неё воспользоваться удалённой загрузкой или оффлайн-проигрыванием не получится.