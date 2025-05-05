Когда-то Skype был синонимом видеозвонков. Платформа, запущенная в 2003 году, переживала пик популярности до тех пор, пока Microsoft не купила её в 2011 году за $8,5 миллиарда. Несмотря на попытки развивать продукт, Skype постепенно начал терять позиции.

С ростом популярности бесплатных альтернатив вроде FaceTime, Zoom, Google Meet и Telegram, Skype начал терять аудиторию. Добавление многочисленных функций, которые мало кому были нужны, лишь усугубило ситуацию. Постепенно платформа отошла на второй план.

В конце февраля Microsoft официально объявила о прекращении работы Skype — как для бесплатных, так и для платных пользователей. Полное закрытие платформы произойдёт в мае 2025 года. Важно отметить, что это не затронет пользователей Skype for Business — корпоративная версия продолжит функционировать.

Microsoft уже давно продвигает Teams как основную коммуникационную платформу. Запущенный в 2017 году для конкуренции со Slack, Teams ориентирован на бизнес и организации. Теперь компания предлагает пользователям Skype перейти именно туда.

Переход будет происходить автоматически: все пользователи Skype смогут начать использовать бесплатную версию Teams, где доступны привычные функции — личные и групповые звонки, сообщения, обмен файлами и интеграция с календарём. Однако у Teams Free отсутствует одна важная опция — звонки на телефонные номера и приём вызовов на номер Skype.

Для платных пользователей Skype веб-интерфейс Teams сохранит доступ к Skype Dial Pad, но уже с марта 2026 года Microsoft уберёт функцию 70-минутных звонков из подписок Microsoft 365 Personal и Family.

Пользователи Microsoft 365 всё же смогут совершать групповые звонки длительностью до 30 часов с участием до 300 человек — всё через бесплатную версию Teams. Это частично компенсирует утрату привычной функциональности Skype.