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Apple определилась со сроками выпуска обновлённой версии голосового помощника Siri с поддержкой ИИ — она выйдет в составе iOS 26.4 весной 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Первые функции Apple Intelligence появились ещё в декабре 2024 года вместе с iOS 18.2, однако обещанные ИИ-возможности Siri, представленные на WWDC 2024, до сих пор не реализованы. Теперь стало известно, что Apple планирует ввести их лишь спустя почти два года после анонса.

Содержание
1. Siri научится работать с личными данными пользователя
2. Siri получит поддержку App Intents и доступ к экрану
3. Почти два года ожидания

Siri научится работать с личными данными пользователя

Одной из главных новинок станет возможность Siri анализировать персональные данные, хранящиеся в приложениях Mail, Messages, Calendar, Files, Notes и Photos, чтобы отвечать на сложные пользовательские запросы. Именно такую функцию Apple демонстрировала в рекламе осенью 2024 года: школьница просила Siri напомнить имя мальчика, с которым она познакомилась в кафе — ассистент искал информацию по всем доступным приложениям.

Позже рекламный ролик был снят после того, как Apple перенесла релиз новых функций. Тем не менее, показанный в нём сценарий и другие похожие функции будут доступны в iOS 26.4, которая, по данным Bloomberg, выйдет в апреле 2026 года.

Siri получит поддержку App Intents и доступ к экрану

Среди других возможностей Siri:

  • понимание контекста отображаемого на экране;
  • расширенное управление сторонними приложениями с помощью новой системы App Intents;
  • выполнение команд по типу «Создай заметку», «Начни тренировку», «Закажи кофе», «Поставь плейлист», «Найди маршрут» или «Установи напоминание».

Apple продемонстрировала одну из таких функций на WWDC 2024 — пользователь спрашивает Siri, когда прибывает рейс его матери и на какое время забронирован столик.

Почти два года ожидания

С момента анонса в июне 2024 года до предполагаемой весенней премьеры в 2026 году пройдёт почти два года. За это время пользователи iPhone, особенно недовольные ограниченными возможностями Siri, будут ожидать серьёзных улучшений. С момента дебюта на iPhone 4s в 2011 году Siri уступила лидерство Google Assistant и Alexa. В Apple рассчитывают, что предстоящее обновление с элементами ИИ сможет вернуть Siri статус передового цифрового помощника.

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