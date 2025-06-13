Apple определилась со сроками выпуска обновлённой версии голосового помощника Siri с поддержкой ИИ — она выйдет в составе iOS 26.4 весной 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Первые функции Apple Intelligence появились ещё в декабре 2024 года вместе с iOS 18.2, однако обещанные ИИ-возможности Siri, представленные на WWDC 2024, до сих пор не реализованы. Теперь стало известно, что Apple планирует ввести их лишь спустя почти два года после анонса.

Siri научится работать с личными данными пользователя

Одной из главных новинок станет возможность Siri анализировать персональные данные, хранящиеся в приложениях Mail, Messages, Calendar, Files, Notes и Photos, чтобы отвечать на сложные пользовательские запросы. Именно такую функцию Apple демонстрировала в рекламе осенью 2024 года: школьница просила Siri напомнить имя мальчика, с которым она познакомилась в кафе — ассистент искал информацию по всем доступным приложениям.

Позже рекламный ролик был снят после того, как Apple перенесла релиз новых функций. Тем не менее, показанный в нём сценарий и другие похожие функции будут доступны в iOS 26.4, которая, по данным Bloomberg, выйдет в апреле 2026 года.

Siri получит поддержку App Intents и доступ к экрану

Среди других возможностей Siri:

понимание контекста отображаемого на экране;

расширенное управление сторонними приложениями с помощью новой системы App Intents;

выполнение команд по типу «Создай заметку», «Начни тренировку», «Закажи кофе», «Поставь плейлист», «Найди маршрут» или «Установи напоминание».

Apple продемонстрировала одну из таких функций на WWDC 2024 — пользователь спрашивает Siri, когда прибывает рейс его матери и на какое время забронирован столик.

Почти два года ожидания

С момента анонса в июне 2024 года до предполагаемой весенней премьеры в 2026 году пройдёт почти два года. За это время пользователи iPhone, особенно недовольные ограниченными возможностями Siri, будут ожидать серьёзных улучшений. С момента дебюта на iPhone 4s в 2011 году Siri уступила лидерство Google Assistant и Alexa. В Apple рассчитывают, что предстоящее обновление с элементами ИИ сможет вернуть Siri статус передового цифрового помощника.