Сеченовский Университет получил официальное регистрационное удостоверение на собственную разработку — программное обеспечение под названием «Онкопро», предназначенное для оценки риска наличия злокачественных опухолей. Эта система стала первым программным продуктом университета, признанным в России какмедицинское изделие, что открывает путь к её использованию в практическом здравоохранении.

Проект «Онкопро» был создан усилиями Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета при сотрудничестве с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова. Разработка велась в рамках федеральной программы по формированию и развитию НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение».

ПО анализирует показатели крови на основе 12 онкомаркеров и с помощью алгоритмов математического моделирования оценивает вероятность наличия шести форм рака: легких, почек, молочной и предстательной железы, яичников, а также колоректального рака. В последние годы система проходила клиническое тестирование в базовом клиническом центре Сеченовского Университета, где была подтверждена её диагностическая точность.

Это итог нескольких лет работы большого коллектива врачей, ученых-биологов, математиков. Мы постарались сделать продукт надежным, простым, легким в освоении. Отдельная благодарность за поддержку — Департаменту клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий Университета, который помог пройти сложную траекторию регистрации программного продукта как медицинского изделия. Руководитель группы разработчиков, научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Николай Александрович Агафонов.

Мы даем врачу инструмент для определения вероятности наличия онкологического заболевания. Таким образом, врач сможет вовремя принять решение об углубленном обследовании пациентов из групп риска, что в итоге поможет выявить больше случаев рака на ранней стадии Руководитель проекта, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Марина Игоревна Секачева.

Разработчики уже рассматривают возможности расширения функциональности — в будущем «Онкопро» сможет анализировать риски и по другим видам онкологии, тем самым усиливая потенциал системы как инструмента для профилактики и раннего выявления заболеваний.