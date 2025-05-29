Samsung начала бета-тестирование оболочки One UI 8 на базе Android 16 для серии Galaxy S25. Этот шаг воспринимается как попытка реабилитироваться после задержек и проблем с предыдущей версией One UI 7.

One UI 7: задержки и недовольство пользователей

Бета-версия One UI 7 стартовала лишь в декабре 2024 года, что значительно позже обычного графика запуска между августом и сентябрём. Изначально доступ к бете имели только владельцы Galaxy S24, а расширение программы на другие устройства произошло только в марте 2025 года. Официальный релиз также задержался: по состоянию на май 2025 года обновление не дошло до всех совместимых устройств, и Samsung заявила, что завершение развертывания ожидается не ранее июня, то есть спустя шесть месяцев после начала бета-тестирования.

One UI 8: ранний запуск и новые возможности

В отличие от предыдущей версии, One UI 8 уже доступна в бета-версии для пользователей Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra в США, Великобритании, Германии и Южной Корее. Ожидается, что стабильная версия будет выпущена летом 2025 года вместе с новыми складными устройствами Galaxy Z Fold7 и Flip7.

One UI 8 предлагает улучшенные AI-функции, включая мультимодальные возможности, персонализированные рекомендации и адаптацию интерфейса под различные форм-факторы устройств. Также добавлены новые функции, такие как Auracast для совместного прослушивания аудио через QR-коды, обновлённое приложение «Напоминания» с возможностью голосового ввода задач и улучшенный интерфейс для функции Quick Share.

Заключение

Ранний запуск бета-версии One UI 8 свидетельствует о стремлении Samsung восстановить доверие пользователей после проблем с One UI 7. Компания делает акцент на стабильности и улучшении пользовательского опыта, что может означать возвращение к более предсказуемому графику обновлений в будущем.