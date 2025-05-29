Samsung подтвердила, что новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 поступят в продажу этим летом с предустановленной стабильной версией оболочки One UI 8 на базе Android 16. Компания анонсировала запуск программы бета-тестирования One UI 8 и раскрыла подробности о будущем поколении складных устройств, обозначив сроки их выхода и ключевые особенности программного обеспечения.

One UI 8 будет предустановлена на Galaxy Z Fold 7 и Flip 7

В официальном анонсе Samsung сообщила, что «новейшие складные устройства» поступят в продажу летом, ориентировочно в начале июля, что подтверждается предыдущими утечками. Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и, возможно, доступная версия Z Flip 7 FE станут первыми смартфонами компании, которые получат стабильную версию One UI 8 из коробки. Это важное изменение в стратегии Samsung, поскольку раньше новые версии оболочки запускались вместе с серией Galaxy S.

Что нового в One UI 8

Samsung называет One UI 8 крупным обновлением, ориентированным на улучшение пользовательского опыта. Среди ключевых особенностей: обновлённый дизайн интерфейса, повышенная производительность и новые AI-функции, которые помогут автоматизировать повседневные задачи и сделать использование устройства более персонализированным. Компания отмечает, что тесное сотрудничество с Google обеспечит оптимизацию ПО для складных форм-факторов, что особенно важно для пользователей Galaxy.

Бета-версия One UI 8 уже доступна владельцам Galaxy S25 в Южной Корее, Германии, Великобритании и США. Другие устройства и регионы подключатся позднее. При этом Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 станут первыми, кто получит стабильный релиз One UI 8 прямо «из коробки». Samsung подчеркивает, что новая оболочка улучшит работу с многозадачностью, уведомлениями и повседневными функциями, делая интерфейс более интуитивным и удобным.

Дата выхода и планы компании

Ожидается, что официальная презентация Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 состоится в июле. Выход устройств с предустановленной One UI 8 станет важным шагом в обновлении стратегии Samsung по запуску новых версий Android и собственной оболочки.