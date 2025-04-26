Компания Samsung готовится представить масштабные изменения в браузере Internet. Новый дизайн будет частью прошивки One UI 8, основанной на Android 16. Пользователи смогут оценить не только визуальные улучшения, но и новые удобные функции.

Хотя обновление One UI 7 только начало распространяться, производитель уже активно развивает следующую версию системы. Мы протестировали ранние сборки One UI 8 на Galaxy S25 и Galaxy Z Flip 6. Пока они не содержат глобальных изменений, однако в браузере Samsung Internet уже заметны важные обновления.

Что изменится в Samsung Internet

Прежде всего, Samsung убрала скучный чёрный экран запуска. Теперь пользователи смогут устанавливать любое фоновое изображение, придавая браузеру индивидуальный стиль. Таким образом, приложение станет более персонализированным.

Кроме того, интерфейс стал значительно проще. Увеличенные отступы между элементами облегчают восприятие и делают навигацию интуитивно понятной. В верхней части появился новый элемент — карусель сайтов. Она показывает недавно посещённые страницы, в том числе с других устройств, привязанных к одной учётной записи Samsung.

Также разработчики добавили удобное всплывающее меню. Нажав на значок с тремя линиями, пользователь увидит ряд круглых кнопок и сетку ярлыков. Цветовая палитра меню будет автоматически подстраиваться под тему устройства, что обеспечит единое визуальное оформление.

Когда выйдет One UI 8

На данный момент обнаруженные новшества присутствуют только в тестовых сборках. Однако вполне возможно, что к релизу список изменений расширится. Уже сейчас видно, что Samsung стремится сделать браузер современнее и удобнее.

Что касается сроков выхода, то здесь хорошие новости. По информации из надёжных источников, Samsung представит Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 летом 2025 года — ориентировочно в июле или августе. Эти модели сразу получат One UI 8. Вскоре после этого обновление начнёт поступать и на другие совместимые устройства.