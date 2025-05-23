Samsung планирует в ближайшее время начать бета-тестирование новой версии оболочки One UI 8.0 на базе Android 16. Первыми доступ к обновлению получат пользователи в Южной Корее и США.

По информации, размещённой в приложении Samsung Members, компания начала рассылку уведомлений участникам бета-сообщества. В сообщении содержатся инструкции по регистрации в программе One UI 8 Beta Program. Также появился соответствующий баннер, который станет активным в момент официального запуска тестирования.

Желающим принять участие необходимо установить приложение Samsung Members, войти в него под учётной записью Samsung и нажать на баннер One UI 8 Beta Program, который появится в верхней части экрана. После завершения регистрации участники получат первое тестовое обновление сразу после его выхода для соответствующего устройства.

Samsung рассчитывает избежать задержек, которые сопровождали выпуск One UI 7.0, и запустить обновление One UI 8.0 значительно быстрее. Компания уже активно готовит новую версию интерфейса, а запуск бета-программы в мае подтверждает стремление ускорить процесс релиза.

Бета-тестирование традиционно длится несколько недель и включает выпуск четырёх и более промежуточных версий. Первыми стабильную версию One UI 8.0 получат устройства Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Смартфоны серии Galaxy S25 начнут получать бета-версию раньше, но финальный релиз для них состоится позднее.