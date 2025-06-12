Safari в iOS 26 получил три варианта размещения панели вкладок

Apple переработала интерфейс браузера Safari в iOS 26, добавив третий режим размещения панели вкладок — Compact. Теперь пользователи iPhone могут выбирать между вариантами Top, Bottom и Compact, каждый из которых адаптирован под визуальный стиль Liquid Glass.

Обновлённый Safari получил полупрозрачные плавающие панели, элементы управления теперь визуально отделены от краёв экрана и гармонируют с прокручиваемым контентом. Новый интерфейс разработан с учётом тем оформления системы и адаптируется к изменению положения пользователя на странице.

Три режима отображения панели Safari

Начиная с iOS 15, Apple предлагала два варианта размещения панели — внизу (Tab Bar) и вверху (Single Tab). В iOS 26 они были переименованы в Bottom и Top соответственно. К ним добавился новый режим Compact, который стал вариантом по умолчанию.

Compact (компактный), Bottom (снизу), Top (сверху)

В режиме Compact адресная строка располагается снизу, между кнопкой «Назад» и меню управления (•••). Она отделена от края экрана и автоматически сжимается при прокрутке вниз, а при движении вверх возвращается в исходное состояние.

Bottom сохраняет принцип Tab Bar: панель размещается в нижней части экрана и разворачивается в полноэкранный режим при необходимости. Однако теперь она также реализована как плавающая и визуально повторяет Compact при сворачивании.

Top остаётся наиболее традиционным вариантом. Панель размещается в верхней части экрана, как в более ранних версиях Safari до iOS 15. В iOS 26 она также стала плавающей, с закруглёнными краями, соответствующими форме дисплея, и автоматически исчезает при прокрутке.

Как изменить режим отображения

Пользователи могут вручную выбрать нужную компоновку в разделе Настройки → Safari → Вкладки. Доступны три варианта: Compact, Bottom и Top. Все они полностью переработаны для соответствия общей эстетике Liquid Glass.

Screenshot

Примечательно, что в iPadOS 26 и macOS 26 Compact-режим в Safari отсутствует. Пока неясно, является ли это временным решением в бета-версии или Apple решила отказаться от этой опции на других устройствах.