Программы для Intel тормозят Mac и не получат обновлений

С момента перехода Apple на чипы Apple Silicon прошло почти пять лет, однако на некоторых Mac по-прежнему работают приложения, разработанные для процессоров Intel. Несмотря на наличие Rosetta — технологии эмуляции, позволяющей запускать такие программы, — сегодня становится очевидно: дальнейшее использование устаревших приложений не только ограничивает производительность, но и грозит проблемами совместимости в будущем.

Rosetta работает, но это больше не повод откладывать обновление

В 2020 году, когда появились первые Mac на Apple Silicon, Rosetta 2 стала важным инструментом, обеспечивающим совместимость с программами, созданными для архитектуры x86. Она настолько хорошо справлялась со своей задачей, что многие разработчики не спешили адаптировать свои продукты под новую платформу. Некоторые приложения даже работали быстрее в режиме эмуляции, чем на «родных» Intel-устройствах.

Однако прошло пять лет, и ситуация изменилась. Большинство популярных программ получили полноценную поддержку Apple Silicon. В списке отстающих остались лишь отдельные, малозначимые продукты. Например, Adobe до сих пор не перевела на новую архитектуру приложения Dimension и Substance 3D Stager. Более того, компания заявляет, что «не располагает датой релиза нативной версии», что фактически означает отказ от развития этих программ.

С выпуском macOS 28 в 2027 году Rosetta не исчезнет, но больше не будет полноценно поддерживаться. Это создаёт риск: старые приложения могут начать работать нестабильно или вовсе перестанут запускаться после обновления системы.

Время перейти на Apple Silicon и обновить ПО

Если вы используете Intel-программы на старом Mac с процессором Intel — пора задуматься об обновлении оборудования. Разница в скорости между Mac с Intel и Mac с Apple Silicon ощущается сразу, особенно при переходе с моделей 2019 года на современные устройства с чипами M4. Даже M1 остаётся ощутимо быстрее большинства Intel-конфигураций, а M4 предлагает ещё больший прирост производительности.

Важно понимать: даже если ваш Mac с Apple Silicon, но вы продолжаете использовать старые версии программ, написанные для Intel, вы всё ещё не получаете полного преимущества от новой архитектуры. В долгосрочной перспективе это приведёт к снижению надёжности и безопасности.

Если обновление ПО кажется сложным — начните с анализа установленных приложений. В разделе «Об этом Mac» → «Системный отчёт» → «ПО» → «Программы» можно быстро выяснить, какие из них до сих пор используют архитектуру Intel. Также стоит проверить сайты разработчиков на наличие нативных версий и установить их вручную.

Откладывать обновление — значит рисковать безопасностью

Некоторые пользователи продолжают использовать старые Mac и приложения из соображений экономии, однако это классический пример «ошибки невозвратных затрат». Покупка нового устройства и переход на современные версии программ часто окупаются за счёт экономии времени и ресурсов. Особенно это актуально для бизнеса: если перебои в работе стоят дорого, отказ от обновления может обойтись ещё дороже.

Откладывание перехода становится всё менее оправданным. Поддержка Rosetta ограничивается, безопасность устаревших систем снижается, а производительность Apple Silicon продолжает расти. Самое разумное решение — перейти на нативное ПО и использовать весь потенциал современной платформы уже сегодня.